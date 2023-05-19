Народный праздник 19 мая известен под названиями Иов-горошник, огуречник, росенник.

Православные верующие отмечают церковный праздник 19 мая в честь праведника Иова Многострадального. Этого святого прозвали Иовом Огорошником, поскольку в день его памяти сеяли горох и фасоль, а также тыкву, кабачки, дыню. Бобовые в Киевской Руси были очень дешевыми и доступными даже беднякам.

Горох наши предки сеяли на закате, когда птицы укладываются спать, чтобы они не видели посевов. Опасались, что если пернатые увидят, где посеян горох, то выклюют все семена. Также во время посевов не ругались и не бранились матом, иначе все посевы завянут.

В День Иова в давние времена почитали росу и считали её целебной. По давним приметам, для крепкого здоровья и долголетия в эту дату нужно пешком пройтись по траве с росой. А чтобы кожа лица была гладкой и красивой - умойтесь утренней росой. Если же капель на траве утром не видно - то это плохая примета, предвещающая сильную засуху летом и плохой урожай.

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Рожденные 19 мая люди очень активные и неугомонные, им трудно усидеть на месте. Они имеют проблемы с концентрацией и не любят монотонную работу. Очень любят поговорить, а вот слушают других неохотно. У них есть сильные творческие задатки.

Что нельзя делать 19 мая

Во второй половине мая рыба начинает метать икру, поэтому сегодня нельзя заниматься рыбалкой, иначе естественный процесс будет нарушен.

Нельзя рвать траву 19 мая, а также топтать её и тем более бросать мусор.

Беременным женщинам в этот день не стоит носить на руках чужих младенцев - это дурная примета.

В День Иова не стоит весь день бездельничать и отлынивать от работы, иначе все дела закончатся неудачей.

Если вам приснился приятный сон в ночь с 18 на 19 мая - нельзя никому его рассказывать, если хотите, чтобы он сбылся.

Приметы погоды 19 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Ясная погода 19 мая предвещает богатый урожай огурцов.

Если этим утром нет росы на траве, то лето будет засушливым и малоурожайным.

Птицы громко щебечут - к улучшению погоды в ближайшие дни.

Утренний туман сегодня сулит ясную и сухую погоду в ближайшие дни.

Сильный дождь пошел - к дождливому остатку мая. Но если после дождя появилась радуга, то остаток мая будет засушливым.

Гроза 19 мая предвещает богатый урожай овощей и ягод.

Северный ветер дует - к сырому июню.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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