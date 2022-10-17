Христиане отмечают церковный праздник 17 октября в честь святого мученика Иерофея. В народе эту дату связывали с сильным похолоданием и буйством нечисти. С этого дня морозы значительно усиливаются, а темнеет гораздо раньше. С деревьев повсеместно опадают листья. Ко дню Ерофея крестьяне собирали урожай всех поздних фруктов и ягод. В эту дату можно посадить озимый чеснок или посеять лук на зиму.
На Ерофея наши предки выпивали немного домашнего настоянного вина. Считалось, что домашнее вино в этот день принесет крепкое здоровье.
17 октября наши предки очень боялись встретить лешего, поэтому в лес не ходили. А лесники, которым нужно было в лес, оставляли лесному духу хлеб с солью. Также в эту дату не охотились, потому что боялись агрессивных зверей.
Что нельзя делать 17 октября
- Нельзя ходить в лес в этот день.
- Мужчинам нельзя брить голову.
- Кроме домашнего вина сегодня нельзя пить алкоголь.
Приметы погоды 17 октября
- Птицы нахохлили перья - к скорому ухудшению погоды.
- Если выпал первый снег, то через 40 дней наступит настоящая зима.
- Лошадь фыркает - к потеплению.
- Красные облака вечером сулят ветреную погоду.
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