Народный праздник 17 октября известен под названиями Ерофеев день, Ерофей Лешегон.

Христиане отмечают церковный праздник 17 октября в честь святого мученика Иерофея. В народе эту дату связывали с сильным похолоданием и буйством нечисти. С этого дня морозы значительно усиливаются, а темнеет гораздо раньше. С деревьев повсеместно опадают листья. Ко дню Ерофея крестьяне собирали урожай всех поздних фруктов и ягод. В эту дату можно посадить озимый чеснок или посеять лук на зиму.

На Ерофея наши предки выпивали немного домашнего настоянного вина. Считалось, что домашнее вино в этот день принесет крепкое здоровье.

17 октября наши предки очень боялись встретить лешего, поэтому в лес не ходили. А лесники, которым нужно было в лес, оставляли лесному духу хлеб с солью. Также в эту дату не охотились, потому что боялись агрессивных зверей.

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Что нельзя делать 17 октября

Нельзя ходить в лес в этот день. Мужчинам нельзя брить голову. Кроме домашнего вина сегодня нельзя пить алкоголь.

Приметы погоды 17 октября

Птицы нахохлили перья - к скорому ухудшению погоды.

Если выпал первый снег, то через 40 дней наступит настоящая зима.

Лошадь фыркает - к потеплению.

Красные облака вечером сулят ветреную погоду.

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