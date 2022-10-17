Какой праздник 17 октября / Фото REUTERS

Христиане отмечают церковный праздник 17 октября в честь святого мученика Иерофея. В народе эту дату связывали с сильным похолоданием и буйством нечисти. С этого дня морозы значительно усиливаются, а темнеет гораздо раньше. С деревьев повсеместно опадают листья. Ко дню Ерофея крестьяне собирали урожай всех поздних фруктов и ягод. В эту дату можно посадить озимый чеснок или посеять лук на зиму.

На Ерофея наши предки выпивали немного домашнего настоянного вина. Считалось, что домашнее вино в этот день принесет крепкое здоровье.

17 октября наши предки очень боялись встретить лешего, поэтому в лес не ходили. А лесники, которым нужно было в лес, оставляли лесному духу хлеб с солью. Также в эту дату не охотились, потому что боялись агрессивных зверей.

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Что нельзя делать 17 октября

  1. Нельзя ходить в лес в этот день.
  2. Мужчинам нельзя брить голову.
  3. Кроме домашнего вина сегодня нельзя пить алкоголь.

Приметы погоды 17 октября

  • Птицы нахохлили перья - к скорому ухудшению погоды.
  • Если выпал первый снег, то через 40 дней наступит настоящая зима.
  • Лошадь фыркает - к потеплению.
  • Красные облака вечером сулят ветреную погоду.

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