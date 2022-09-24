Озимый чеснок высаживают осенью и оставляют зимовать в земле.

Чеснок легко выращивается и занимает немного места, так что его выращивают на всех огородах. Озимым называют чеснок, который высаживают осенью и собирают летом. Такой чеснок более популярный, чем весенний, поскольку отличается особенно крупными и сочными зубчиками.

Когда высаживают озимый чеснок

Чеснок высаживают примерно за 3 недели до начала первых зимних морозов, чтобы растение успело пустить и закрепить корни в земле. В южных регионах Украины посадку можно начинать с 20-ых чисел сентября, а в центральных и северных - в начале октября.

При этом сажать озимый чеснок лучше позже, чем раньше. Если он пустит зеленые ростки до зимы, то может погибнуть, поэтому спешить не стоит.

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Как выбрать место для посадки

Чеснок сажают в солнечном и желательно возвышенном месте. Это растение очень нуждается в солнечных лучах. Нельзя сажать его на участке, который удобряли навозом в последние 3 месяца.

Озимый чеснок нельзя сажать на земле, где в этом году рос картофель, морковь, лук, свекла, редька. Также чеснок не стоит сажать на участке, где уже рос чеснок. Хорошим предшественником для этой культуры будет фасоль, горох, перец, кабачок, тыква, огурцы, пшеница.

Обработка почвы для хорошего урожая чеснока

Чтобы урожай озимого чеснока был богатым, а зубчики - большими, почву специально обрабатывают. Для начала почву за 2 недели до посадки перекапывают до глубины 25 см. Затем непосредственно перед посадкой в землю вносят смесь песка, опилок и перегноя в равном соотношении.

Для дополнительного удобрения почвы можно внести в землю калимегнезию или суперфосфат - по 2 столовые ложки на грядку. Эти удобрения нравятся чесноку.

Как посадить озимый чеснок

Озимый чеснок желательно сажать зубчиками - тогда он даст урожай уже следующим летом. Если покупаете готовые зубчики, то обратите внимание, что они должны быть именно от озимого, а не ярового чеснока.

Перед посадкой зубчики по желанию можно обеззаразить в солевом растворе - 3 столовые ложки соли на 5 литров воды. В раствор зубчики опускают на 2 минуты.

Сажают озимый чеснок следующим образом.

На участке выкапывают борозды глубиной 20 см. Расстояние между грядками - 25 см. На дно борозд желательно насыпать песок, чтобы защитить чеснок от гниения. Посадите зубчики в землю с расстоянием 10 см между ними. Прикопайте борозды с чесноком землей. По желанию замульчируйте грядки с чесноком опилками, смешанными с землей. В декабре накройте грядки пленкой или рубероидом, пока не выпадет снег. Как только снег выпадет - снимите покрытие. Снег служит естественным укрытием для чеснока. Оставьте чеснок в земле до весны. В марте с участка счищают снег и убирают мульчу, чтобы всходы легче взошли.

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