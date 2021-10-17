Сегодня христианская церковь чтит память трех святых.

Варсонофий родился в городе Серпухов и был сыном священника. Во времена нашествия татар его взяли в плен, где он пробыл три года и выучил татарский язык. Возвратившись из плена, поступил в Андроников монастырь. Святой Гурий, отправляясь в Казань, взял Варсонофия с собой, так как тот знал татарский язык. В 1567 году был призван править епархией, но из-за преклонных лет долго на посту не удержался. Жил в Казани в Преображенском монастыре, скончался в 1576 году.

Православный праздник 17 октября - день памяти преподобного Аммона

Читайте также17 октября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьАммон происходил из Египта, родился в семье благочестивых людей. Женился на богобоязненной девушке, убедил ее остаться девственницей. Жили супруги, как брат с сестрой. 20 лет они прожили в молитве, посте и трудах, затем разошлись. Аммон поселился в пустыне, где пробыл еще 22 года. Вокруг него собралось много отшельников, как и вокруг его жены, которая основала обитель у себя дома. Скончался около 350 года.

Какой сегодня праздник - день памяти преподобномученика Петра

Петр был епископом в капитолии, по преданиям пострадал в III или IV веке. Перед тем, как попасть к язычникам, обратил ко Христу свою жену и внуков. Сын императора, затеяв гонение на христиан, привел Петра к отцу. Там мученику отсекли конечности, вырвали язык и глаза. После этого сожгли.

Приметы 17 октября

снег пошел сегодня - зима будет солнечной и морозной;

если пойти сегодня в лес - леший навредит;

лошади фыркают - зимний период будет теплым.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки верили, что 17 октября нечистая сила выходит к людям и может навредить. Поэтому без особой необходимости лучше никуда не ходить и оставаться дома. Сегодня нельзя никому доверять - велик риск, что вас обманут. Свадьбу играть тоже нежелательно - брак будет несчастливым.

Что можно делать 17 октября

Сегодня христиане молятся Иерофею Афинскому, который стал епископом Афин. Вы можете попросить у него защиты, так как 17 октября считается одним из самых опасных дней в году. Черные колдуны сегодня особенно активны и могут навлечь несчастья на любого человека.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева