Как из винограда получается вино, которое нравится даже тем, кто предпочитает другие алкогольные напитки - узнайте в материале УНИАН.

Вино из красного винограда - любимый напиток не только женщин, но и мужчин. В магазинах можно найти огромное количество разных видов такого вина, но зачем, если приготовить его дома также не составит труда. УНИАН расскажет, как производится красное вино в домашних условиях.

Ранее мы говорили о том, как приготовить вино из яблок с дрожжами, малиной и лимоном.

Вино из винограда Изабелла - рецепт

виноград - 15 кг;

сахар по вкусу;

вода.

Виноград перебрать, раздавить руками или прессом. Полученную смесь оставить на 3-4 дня, периодически помешивая. Процедить через марлю, отжать сок и попробовать. Если получился слишком кислым, то добавить 500 мл воды на 1 л сока. Перелить сок в бутыль на 2\3, добавить половину сахара (100-150 г на 1 л сока), надеть на горлышко бутылки резиновую перчатку с отверстием в одном из пальцев и оставить в темном прохладном месте на 3-5 дней.

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Спустя время, сцедить 0.5 л сока, добавить сахар и перелить обратно в бутыль. Через 3-5 дней всыпать оставшийся сахар и оставить бродить на 1-2 месяца. Когда перчатка спадет, а вино посветлеет, аккуратно перелить его в другую емкость, оставив осадок в бутыле. Закупорить бутылку и хранить в темном прохладном месте 3-6 месяцев. После этого разлить по бутылкам и дегустировать.

Простой рецепт вина из винограда красных сортов

виноград - 10 кг;

сахар - 2.5 - 3 кг.

Виноград оборвать, пропустить через пресс, выложить в емкость. Накрыть ее марлей и оставить при комнатной температуре на 4-5 дней, не забывая помешивать 2 раза в сутки. Процедить сок через дуршлаг в бутыль, ягодную массу отжать. Добавить в вино сахар, перемешать массу, надеть на горлышко бутылки перчатку и оставить бродить на 2-3 недели. Когда перчатка спадет, перелить вино в чистую емкость, снимая с осадка, убрать в прохладное место на 30 дней. Через каждые 10 дней нужно переливать вино в чистые бутылки, снимая их с осадка. По окончании этой процедуры, перелить вино в бутылки и выдерживать в темном прохладном месте 30 дней.

Самое простое домашнее вино с водой

виноград - 5 кг;

сахар - 3 кг;

вода - 12 л.

Виноград перебрать, раздавить в эмалированной посуде, накрыть марлей и оставить на 3 дня, не забывая помешивать ягодную массу 2-3 раза в сутки. Процедить, отжать образовавшийся сок в бутыль, добавить 1\3 сахара, перемешать, закрыть водяным затвором и оставить бродить в теплом месте на 1-2 месяца. Раз в неделю нужно переливать вино в чистую посуду, снимая его с осадка.

В первые 10 дней добавить в два захода оставшийся сахар, каждый раз перемешивая вино. Еще через неделю разбавить виноградный сок водой и дождаться завершения брожения. Затем перелить вино в чистые бутылки и выдерживать в темном прохладном месте.

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