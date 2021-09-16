Сегодня церковь чтит память мученицы Василисы, которая умерла за веру в Христа. Также в православный праздник 16 сентября вспоминают священномученика Анфима Никомидийского и мученицы Домны.
Наши предки посвящали этот день уборке: выбивали ковры, подметали, стирали постельное белье. Считается, что в чистый дом придет счастье. Старые и сломанные вещи, ненужную одежду уносили на чердак или отдавали нищим.
С большим уважением наши предки относились к старой обуви. Её считали оберегом от злых сил. Поношенные лапти подвешивали в хлеву или у калитки, чтобы защитить двор и животных от дурных сил.
Что нельзя делать 16 сентября
- В этот день считается грехом переедать, поскольку мученики перед казнью часто голодали.
- Нельзя начинать новые отношения или отмечать свадьбу.
- Нельзя долго смотреть в зеркало, иначе будет беда.
- Нельзя носить грязную одежду и спать в грязной постели.
Приметы погоды 16 сентября
- Муравьи построили большие муравейники – к холодной зиме.
- Дождь во второй половине дня сулит ухудшение погоды.
- Теплый день – к поздней зиме.
- Если на сосне и ели много шишек, то зима будет теплой.
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