16 сентября народный праздник / фото pixabay.com

Сегодня церковь чтит память мученицы Василисы, которая умерла за веру в Христа. Также в православный праздник 16 сентября вспоминают священномученика Анфима Никомидийского и мученицы Домны.

Наши предки посвящали этот день уборке: выбивали ковры, подметали, стирали постельное белье. Считается, что в чистый дом придет счастье. Старые и сломанные вещи, ненужную одежду уносили на чердак или отдавали нищим. 

С большим уважением наши предки относились к старой обуви. Её считали оберегом от злых сил. Поношенные лапти подвешивали в хлеву или у калитки, чтобы защитить двор и животных от дурных сил.

Что нельзя делать 16 сентября

  1. В этот день считается грехом переедать, поскольку мученики перед казнью часто голодали.
  2. Нельзя начинать новые отношения или отмечать свадьбу.
  3. Нельзя долго смотреть в зеркало, иначе будет беда.
  4. Нельзя носить грязную одежду и спать в грязной постели.

Приметы погоды 16 сентября

  • Муравьи построили большие муравейники – к холодной зиме.
  • Дождь во второй половине дня сулит ухудшение погоды.
  • Теплый день – к поздней зиме.
  • Если на сосне и ели много шишек, то зима будет теплой.

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      Автор: Екатерина Пулатова