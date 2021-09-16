УНИАН расскажет, какой народный праздник 16 сентября отмечали наши предки. В народном календаре эта дата получила названия Василиса, Домна доброродная, Домнин день.

Сегодня церковь чтит память мученицы Василисы, которая умерла за веру в Христа. Также в православный праздник 16 сентября вспоминают священномученика Анфима Никомидийского и мученицы Домны.

Наши предки посвящали этот день уборке: выбивали ковры, подметали, стирали постельное белье. Считается, что в чистый дом придет счастье. Старые и сломанные вещи, ненужную одежду уносили на чердак или отдавали нищим.

С большим уважением наши предки относились к старой обуви. Её считали оберегом от злых сил. Поношенные лапти подвешивали в хлеву или у калитки, чтобы защитить двор и животных от дурных сил.

Что нельзя делать 16 сентября

В этот день считается грехом переедать, поскольку мученики перед казнью часто голодали. Нельзя начинать новые отношения или отмечать свадьбу. Нельзя долго смотреть в зеркало, иначе будет беда. Нельзя носить грязную одежду и спать в грязной постели.

Приметы погоды 16 сентября

Муравьи построили большие муравейники – к холодной зиме.

Дождь во второй половине дня сулит ухудшение погоды.

Теплый день – к поздней зиме.

Если на сосне и ели много шишек, то зима будет теплой.

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Автор: Екатерина Пулатова