Анфим жил в Никомидии и за свою благочестивую жизнь стал епископом. Во времена гонения на христиан воодушевлял свою паству. Многих христиан в то время замучили, Анфим же решил, что его жизнь ценна, так как он должен и дальше проповедовать Слово Божие и обращать людей в православную веру, поэтому скрылся.
Вскоре его обнаружили, воины пришли к нему, он их накормил и так тепло принял, что солдаты засомневались в необходимости выдавать его императору. Но Анфим сдался сам, так как хотел страдать за Христа. Воины крестились и доставили святого к Диоклетиану, который и приказал долго мучить праведника, а затем - казнить.
Какой сегодня церковный праздник - день памяти мученицы Василисы
Василиса так же, как и Анфим, жила в Никомидии. Ей было 9 лет, когда она исповедовала христианство перед язычниками. Правитель сначала уговаривал ее отречься от Христа, а затем поверг страшным пыткам, но девочка осталась невредимой.
Тогда палач упал к ногам праведницы, просил у нее прощения и крестился. Василиса простила мучителя и через некоторое время мирно почила во время молитвы.
Приметы 16 сентября
- закат красного цвета - ждите скорых холодов и заморозков;
- муравейники больших размеров - зима будет затяжной и холодной;
- шишек на ели много - к теплой зиме;
- гром гремит 16 сентября - к теплой осени.
Что сегодня нельзя делать
В этот день запрещено смотреть в зеркало. Считается, что 16 сентября особенно сильна связь с потусторонним миром и нечистая сила, которая выйдет к вам через зеркало, будет преследовать долгие годы.
16 сентября всё еще нельзя ходить в лес, особенно, молодым девушкам. Их может утащить в свое логово леший. Поэтому, если вам нужно отправиться на природу, собирайте большую компанию.
Что можно делать 16 сентября
Сегодня желательно выбросить или сжечь все старые вещи, альтернатива - отдать их нуждающимся. Также 16 сентября нужно сделать генеральную уборку, чтобы очистить помещение от лишней энергетики.