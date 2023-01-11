Народный праздник 11 января известен под названиями Страшный день, Детский праздник.

Христиане отмечают церковный праздник 11 января под названием Страшной день. В эту дату церковь вспоминает 14 тысяч младенцев, убитых при царе Ироде. Царь приказал убить всех новорожденных в Вифлееме, когда узнал, что туда прибыла Дева Мария с Иисусом. Но Марию предупредил ангел и ей удалось сбежать в Египет.

День избиения младенцев нашими предками считался несчастливым и опасным для детей. Детей в этот день очень берегли и не ругали. Грудным детям в колыбель клали цветок чертополоха. Часто 11 января на землю опускались сильные морозы, и детей теплее одевали для защиты от холода.

Дата 11 января считается неудачной для свадьбы, переезда, крупных покупок и любых важных дел. Все планы сегодня могут пойти наперекосяк. С утра в этот день можно прочесть молитву за здоровье ребенка, а вечером 11 января детям читали сказки и загадывали загадки. Молодежь посвящала этот день гаданию, поскольку продолжался период Святок.

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Что нельзя делать 11 января

В этот день возрастет риск сглаза, поэтому не стоит хвастаться своими успехами сегодня. В Страшной день категорически нельзя бить и ругать детей, обзывать их, оставлять их труд без благодарности. Если во сне в ночь с 10 на 11 января вы ведёте себя не так, как обычно, - это знамение, что вам нужно меняться.

Приметы погоды 11 января

Метель сегодня предвещает пасмурный, но не очень холодный январь.

Сильный ветер и темное небо сулит холодное лето.

Облака низко плывут - скоро похолодает.

Если этот день теплее предыдущих, то весна будет ранней.

Если птицы сегодня поют, то весна будет ранней и теплой.

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