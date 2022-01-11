Что можно и нельзя делать в православный праздник 11 января - читайте на УНИАН.

Во времена правления царя Ирода в Вифлееме родился Сын Божий - Иисус Христос. Правитель узнал об этом и приказал волхвам найти младенца. Те, услышав совет ангелов, не вернулись в царство. Тогда Ирод отдал распоряжение - убить всех детей до двух лет и младше. Всего их погибло 14 тысяч. В то же время, самого Иисуса Господь сохранил в Египте. За свое деяние Ирод был наказан - его поразила страшная болезнь, от которой он за два дня умер.

В честь памяти погибших детей сегодня отмечается народный праздник 11 января - Страшный вечер.

Православный праздник 11 января - день памяти преподобных Марка, Феофила и Иоанна

Святые одновременно подвизались в Киево-Печерских пещерах. Марк своими руками выкопал множество могил для подвижников и братии, вел благочестивую жизнь, носил тяжелые вериги и обладал даром прозорливости.

Читайте также11 января 2022 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьФеофил и Иоанн были известны тем, что жили будто одной душой и ревностно служили Богу. Однажды, когда Феофил отправился в город, брат его Иоанн заболел и умер. Феофил приехал и увидел, как Марк хоронит его на том месте, где была уготована могила для самого Феофила. Святой рассердился, тогда Марк приказал Иоанну подвинуться в могиле - тот выполнил просьбу.

Феофил стал просить прощения, но в ответ услышал предсказание о скорой своей кончине. Испугавшись такого пророчества, Феофил раздал все свое имущество и ежедневно плакал, отчего ослеп. Вскоре скончался и был погребен вместе с Иоанном.

Приметы 11 января

теплая погода - весна будет ранней;

вьюга и метель - к холодному лету;

звезды мерцают на небе - скоро ударят морозы;

снег падает крупными хлопьями - к потеплению.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки в этот день старались не гулять в одиночестве, особенно в безлюдных местах. Также нельзя было никому желать здоровья - все случится наоборот. Избегайте страданий, не жалуйтесь на жизнь, не затевайте конфликтов и не участвуйте в спорах.

Что можно делать 11 января

В старину в Страшный день славяне разжигали костер возле дома - верили, что к жилью, где пылает огонь, нечистая сила не подойдет. Также старались беречь детей и уделять им внимание - рассказывали сказки, загадывали загадки. Не лишним было и помолиться за здоровье малыша в церкви.

Девушки 11 января собирались вместе и гадали - верили, что именно в этот день предсказания будут особенно правдивыми. Всё потому, что период святок - магическое время, когда все загаданные желания и полученные сведения от Вселенной сбываются.

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