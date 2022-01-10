Какие запреты нельзя нарушать в православный праздник 10 января - узнайте на УНИАН.

В начале IV века, когда правление было в руках императора Максимиана, он приказывал разрушать христианские храмы и всячески наказывать каждого, кто верит в Господа. Тогда в городе Никомидии епископом был святой Кирилл, который распространял истинную веру, так что многие из его сановников исповедовали христианство тайно.

Читайте такжеПравославный календарь на январь: перечень христианских праздниковЯзыческая жрица Домна, которая жила во дворце императора, прочла Деяния Апостолов и заинтересовалась этой верой. Она навестила святого Кирилла, он же и крестил ее. После этого Домна стала помогать больным и нищим, а все свое имуществ отдавала нуждающимся. Во дворце узнали об этом, долго мучили девушку, а затем выгнали, когда она притворилась безумной. Домна отправилась в монастырь, откуда вскоре ушла, переодевшись в мужчину, и жила в пещерах. Император со своими воинами искал Домну и даже осквернил обитель, где она жила.

В праздник Рождества Христова в церкви города Никомидии собралось около 20 000 христиан. Император послал туда глашатая, который приказал верующим принести жертву идолам и грозил смертью. Христиане отказались, тогда церковь подожгли и все люди, кроме нескольких, погибли.

Максимиан узнал о том, что верующие спаслись, и продолжил гонения. Вскоре он казнил всех, кого смог найти, а Домна, вернувшаяся в город, плакала над сгоревшей церковью и помогала доставать из воды тела христиан. Император узнал, что некий юноша скорбит над погибшими, и казнил его.

Приметы 10 января

иней или снегопад - к хорошему урожаю хлеба;

сыграть свадьбу 10 января - к долгой и счастливой жизни;

кошка весь день спит - ждать потепления;

метель 10 января - лето будет дождливым и холодным.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным поверьям, в этот день нельзя пришивать пуговицы, иначе в ближайшее время избавиться от старых проблем не удастся. Остатки пищи со стола лучше не выбрасывать, а отдать животным. Как и в любой другой церковный праздник, ссориться 10 января запрещено.

Что можно делать 10 января

Славяне в этот день особенно чтили свой дом и семью, поэтому всю домашнюю работу делали сообща. Поверья гласят, что необходимо во все мясные блюда, приготовленные сегодня, добавлять черную соль, тогда семья будет дружной и счастливой.

Некоторые люди 10 января загадывали желание - верили, что оно обязательно сбудется. Процесс можно ускорить, воткнув палку с куском ткани на конце в самый высокий холм рядом с домом.

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