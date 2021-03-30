Этот великий христианский праздник отмечается за неделю до Светлого Христова Воскресения.

Вербное воскресенье – так обычно называют в народе праздник Входа Господня в Иерусалим. Он является одним из самых главных в православии и посвящен торжественному входу Иисуса Христа в Иерусалим, после чего начались его мучения, закончившиеся распятием.

Когда Вербное воскресенье 2021 - дата

Дата празднования Вербного воскресенья зависит от Пасхи. Так, каждый год оно отмечается за неделю до этого великого праздника или в шестое воскресенье Великого поста.

Светлое Христово Воскресение у христиан восточного обряда приходится на 2 мая, поэтому праздник Входа Господня в Иерусалим в этом году будет 25 апреля.

Вход Господень в Иерусалим: история праздника

Читайте такжеЦерковные праздники в апреле: православный календарь на месяцВ последние дни своей земной жизни Иисус Христос отправился в Иерусалим. На тот момент уже шла молва о совершенных им чудесах – исцелении неизлечимо больных, изгнании злых духов и воскрешении мертвых. Христос въехал в город верхом на молодой ослице, а весь город вышел ему навстречу.

Встречая его, как сказано в Евангелии, люди снимали с себя верхнюю одежду и бросали ее на дорогу, по которой ехал Иисус. Они устилали его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами "Осанна!" – так обычно обращались только к царю.

Почему праздник называют Вербным воскресеньем

Поскольку приветствуя Спасителя, люди устилали ему путь пальмовыми ветвями, то праздник Входа Господня в Иерусалим называется также Неделей ваий (где "вайя" по-гречески – пальмовая ветвь).

В Украине, и в других странах, где пальма не является типичным растением, праздник имеет народное название – Вербное воскресенье, что связано с традицией замены пальмовых ветвей на ивовые. Это единственное дерево, которое распускается ранней весной.

Традиции празднования Вербного воскресенья

Читайте такжеВыходные в апреле: сколько будем отдыхать в этом месяцеВ Вербное воскресенье верующие посещают церковь и берут с собой веточки вербы, которая считается символом весны и новой жизни. Освященное священником ветви вербы приносят домой и ставят у иконы. Согласно традиции, букетик вербы должен простоять у икон весь год, охраняя дом от пожаров и несчастий, а хозяев – от болезней.

Еще одной популярной традицией является "битье" ивой. Так, по традиции освященными веточками надо коснуться человека, при этом произнося: "Не я бью, верба бьет, от ныне через неделю будет Пасха!". Таким образом украинцы поздравляют друг друга с праздником и напоминают, что приближается Светлое Христово Воскресение.

Вербное воскресенье, как известно, приходится на суровое Великий пост. Однако по случаю праздника разрешается небольшое послабление – можно есть рыбу и выпить немного вина.

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Алина Вишневская