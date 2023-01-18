18 января, в канун праздника Богоявления, или Крещения Господня, православные отмечают Крещенский сочельник. Это день строгого поста, когда не принято вкушать пищу до первой звезды, время молитв и ожидания чуда Крещенской ночи. УНИАН подготовил красивые стихи, прозу и открытки, чтобы вы могли поздравить близких со светлым праздником.
Ранее мы рассказывали, какие есть гадания на Крещения 2023 и как можно узнать свою судьбу.
Крещенский сочельник 2023 - стихи и проза для поздравлений
В Крещенский сочельник пылает свеча.
Молитва течет, словно воск, горяча:
Дай, Господи, людям, прощенье грехов,
Пошли пробужденье от тягостных снов!
Пусть праздник поможет обиды простить,
Научит пусть в мире и радости жить,
Чтоб хвори ушли, и лишь благостный свет
Помощником верным нам был много лет!
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В Крещенский сочельник желаю добра и уюта, здоровья и сил, терпимости и надежды, веры и знаний, любви и понимания родных, счастья и благодати, достатка и смелости для принятия верных решений! Пусть Бог хранит вашу семью, пусть оберегает вас от бед.
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В сочельник Крещенский
Всем людям желаем
Увидеть, как льётся
Водица святая!
Услышать молитву
В честь славного чуда,
И верой наполнить
Пустую посуду,
Чтоб этих запасов
Надолго хватило,
Чтоб силой небесной
Весь мир освятило!
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Поздравляю с Крещенским сочельником! Желаю, чтобы здоровье было крепким, как январские морозы, улыбка - яркой, как январское солнце, а помыслы - светлыми, как январский день. Чтобы семья была крепкой и жила в достатке, чтобы все желания и мечты исполнялись. С праздником!
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В светлый день Крещенского сочельника спешим пожелать вам и дорогим вашему сердцу людям добра, мира, стабильности, любви и множества счастливых дней. Пусть ваш дом на долгие годы станет местом, где живут любовь, забота друг о друге, достаток и уют.
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Я в сочельник вам Крещенский
Пожелать хочу добра,
Чтобы смыла все невзгоды
Завтра чистая вода.
Пусть семья живет счастливо,
Веры крепкой вам в сердцах,
Пусть дает Господь вам силы
И подарит блеск в глазах.
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В этот праздничный вечер накануне Крещения желаю мира, достатка, благополучия. Пусть все будут здоровы и счастливы. Пусть Ангел Хранитель стоит на страже добра, защищает вашу семью и помогает в непростых ситуациях.
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Пусть крещенская водичка смоет все недуги и печали! Сегодня, в канун великого христианского праздника, желаю тебе долголетия, искренней любви, душевной лёгкости, нерушимой веры и силы духа! Пусть каждый Божий день будет благоприятен для тебя!
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С Крещенским сочельником вас поздравляем!
Сегодня случатся пускай чудеса:
Вода станет самой полезной, священной,
И счастье подарят пусть всем небеса.
Пускай в эту ночь все невзгоды исчезнут,
Придут на их место добро и успех,
Никто в этот праздник печальным не будет,
Господь наградит большой радостью всех!
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Пусть святой Крещенский сочельник подарит благословение, чудотворность, выздоровление и благополучие всем нуждающимся. Желаю домашнего уюта, сердечного спокойствия и чистых помыслов!