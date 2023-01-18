Как красиво поздравить родных и близких с Крещенским сочельником - подборка лучших пожеланий от УНИАН.

18 января, в канун праздника Богоявления, или Крещения Господня, православные отмечают Крещенский сочельник. Это день строгого поста, когда не принято вкушать пищу до первой звезды, время молитв и ожидания чуда Крещенской ночи. УНИАН подготовил красивые стихи, прозу и открытки, чтобы вы могли поздравить близких со светлым праздником.

Ранее мы рассказывали, какие есть гадания на Крещения 2023 и как можно узнать свою судьбу.

Крещенский сочельник 2023 - стихи и проза для поздравлений

В Крещенский сочельник пылает свеча.

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Молитва течет, словно воск, горяча:

Дай, Господи, людям, прощенье грехов,

Пошли пробужденье от тягостных снов!

Пусть праздник поможет обиды простить,

Научит пусть в мире и радости жить,

Чтоб хвори ушли, и лишь благостный свет

Помощником верным нам был много лет!

***

В Крещенский сочельник желаю добра и уюта, здоровья и сил, терпимости и надежды, веры и знаний, любви и понимания родных, счастья и благодати, достатка и смелости для принятия верных решений! Пусть Бог хранит вашу семью, пусть оберегает вас от бед.

***

В сочельник Крещенский

Всем людям желаем

Увидеть, как льётся

Водица святая!

Услышать молитву

В честь славного чуда,

И верой наполнить

Пустую посуду,

Чтоб этих запасов

Надолго хватило,

Чтоб силой небесной

Весь мир освятило!

***

Поздравляю с Крещенским сочельником! Желаю, чтобы здоровье было крепким, как январские морозы, улыбка - яркой, как январское солнце, а помыслы - светлыми, как январский день. Чтобы семья была крепкой и жила в достатке, чтобы все желания и мечты исполнялись. С праздником!

***

В светлый день Крещенского сочельника спешим пожелать вам и дорогим вашему сердцу людям добра, мира, стабильности, любви и множества счастливых дней. Пусть ваш дом на долгие годы станет местом, где живут любовь, забота друг о друге, достаток и уют.

***

Я в сочельник вам Крещенский

Пожелать хочу добра,

Чтобы смыла все невзгоды

Завтра чистая вода.

Пусть семья живет счастливо,

Веры крепкой вам в сердцах,

Пусть дает Господь вам силы

И подарит блеск в глазах.

***

В этот праздничный вечер накануне Крещения желаю мира, достатка, благополучия. Пусть все будут здоровы и счастливы. Пусть Ангел Хранитель стоит на страже добра, защищает вашу семью и помогает в непростых ситуациях.

***

Пусть крещенская водичка смоет все недуги и печали! Сегодня, в канун великого христианского праздника, желаю тебе долголетия, искренней любви, душевной лёгкости, нерушимой веры и силы духа! Пусть каждый Божий день будет благоприятен для тебя!

***

С Крещенским сочельником вас поздравляем!

Сегодня случатся пускай чудеса:

Вода станет самой полезной, священной,

И счастье подарят пусть всем небеса.

Пускай в эту ночь все невзгоды исчезнут,

Придут на их место добро и успех,

Никто в этот праздник печальным не будет,

Господь наградит большой радостью всех!

***

Пусть святой Крещенский сочельник подарит благословение, чудотворность, выздоровление и благополучие всем нуждающимся. Желаю домашнего уюта, сердечного спокойствия и чистых помыслов!

Крещенский сочельник 2023 - открытки

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