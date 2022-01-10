Обрезание Господне отмечается ежегодно через 8 дней после Рождества.

Ежегодно 14 января верующие отмечают событие из жизни Иисуса - Обрезание Господне. В младенческом возрасте Иисусу провели обрезание по местным традициям. В те времена обрезание было прообразом крещения для принятия ребенка в христианство.

Напомним, что на 14 января выпадает ещё два праздника: Старый Новый год и день Василия.

Обрезание Господне - что отмечают в этот день

Спустя неделю после рождения Иисуса сделали обрезание (удаление крайней плоти), как и всем местным младенцам мужского пола. Этот обряд обозначал принадлежность к богоизбранному народу и к Единому Богу.

Обряд обрезания был распространен у первых христиан, но редко практикуется в наши дни. Сейчас его заменяют "обрезанием духовным", то есть крещением и соблюдением постов. В наше время обрезание у мальчиков до сих пор практикуют иудеи и мусульмане.

Обрезание Господне 2022: суть праздника

Обрезание Иисуса имеет глубокий метафорический смысл. Этот обряд символизирует важность смирения человека перед Богом, необходимость придерживаться Божьих законов и отказаться от греховных страстей.

Обрезание у древних христиан означало "удаление" грехов. На самом деле Иисус как безгрешный Божий сын не нуждался в этом обряде. Но его пример показал, что всем верующим одинаково важно смириться и соблюдать христианские законы.

Как отмечают Обрезание Господне

Читайте такжеПравославный календарь на январь: перечень христианских праздниковОбрезание 2022 совпадает с Васильевым днем и Старым Новым годом, поэтому и традиции у этих праздников смешались. 14 января принято накрывать богатый сытный стол и звать гостей. На праздник готовят блюда из свинины, а главным королем стола является запеченный поросенок.

Мальчики и мужчины в этот день ходят посевать, а девушки гадают на судьбу и женихов. Все верующие в этот день могут посетить церковную службу.

Что нельзя делать в Обрезание Господне

Нельзя ничего давать и брать в долг, иначе весь год в долгах проведете. Также не стоит оформлять кредиты.

Запрещено в этот день работать по дому и заниматься рукоделием.

Не стоит также ругаться, сквернословить и ссориться с родными.

Отказать в помощи другому человеку в этот день – плохая примета.

Нельзя выносить мусор.

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