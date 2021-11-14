Студенты отмечают свой праздник дважды в году - в ноябре и в январе.

Студенческая пора очень веселая, разнообразная, и в то же время трудная и ответственная. Учащиеся высших учебных заведений находятся на рубеже между детством и взрослой жизнью. Не удивительно что такой важный период жизни упоминается в календаре праздников.

Студенты Украины отмечают свой личный праздник дважды в году. Осенью отмечается Всемирный день студента, а зимой свой праздник отмечает только молодежь постсоветских стран.

День студента 2021 в ноябре – дата и история

Ежегодно 17 ноября во Всемирный день студентов учащиеся мира отмечают свой праздник. Международный день студентов имеет грустную историю. Он посвящен событиям 17 ноября 1939 в Чехословакии.

В оккупированной нацистами Праге студенты и преподаватели вышли на демонстрацию по случаю празднования годовщины университета. Немцы разогнали демонстрацию и арестовали тысячи студентов, а некоторых казнили. В память об этих событиях 17 ноября стали отмечать Международный день студента.

День студента в январе – Татьянин день

В некоторых постсоветских странах в Татьянин день 25 января неофициально отмечают День студента. Дата приурочена к основанию Московского университета 25 января 1755 года. Сначала этот день отмечали только московские студенты, а позднее и вся молодежь Российской империи. В 2022 году его по желанию могут отметить украинские студенты.

Как отмечается День студента

Традиционно празднование Дня студента сопровождается вечеринками, концертами и дискотеками. Часто одногруппники собираются в ресторане в эту дату, а бывшие студенты проводят встречу выпускников.

В 2021 и 2022 году День студента в Украине скорее всего не будет массовым из-за коронавирусных ограничений. Но молодежь сможет поздравить друг друга онлайн.

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Автор: Екатерина Пулатова