Он является своеобразным продолжением "Черной пятницы", однако имеет свои отличия.

Ноябрь примечателен тем, что в конце этого месяца происходят грандиозные распродажи. Многие люди знают о "Черной пятнице", однако о Киберпонедельнике известно значительно меньшему кругу.

Что такое Киберпонедельник

Киберпонедельник можно считать аналогом и своеобразным продолжением "Черной пятницы", когда в магазинах предлагаются акции и распродажи. Однако, в отличие от пятничной распродажи, в понедельник покупки осуществляются онлайн.

Читайте такжеРождественский пост 2020-2021: что нельзя делать и есть, питание по днямВ 2020 году Киберпонедельник приходится на сегодняшний день, 30 ноября.

Возник Киберпонедельник примерно 15 лет назад. Он был придуман предприимчивыми продавцами специально для офисных работников, которые после распродаж в "Черную пятницу" возвращаются в понедельник в свои офисы и по инерции продолжают делать покупки со служебных компьютеров.

С развитием онлайн-шопинга этот день стал не менее важным, чем "Черная пятница", и проходит во многих магазинах. Также в этот день растет запрос на технику, поскольку люди часто ошибочно связывают название Киберпонедельник со скидками на гаджеты и электронику.

Киберпонедельник в Украине: как подготовиться

Чтобы во время скидок не потратить все деньги, накупив множество вещей как нужных, так и не нужных, к Киберпонедельнику надо подготовиться заранее.

Первым делом следует спланировать бюджет и определить денежный максимум, который готовы потратить на покупки в магазинах.

Также нужно составить список желаемых вещей, распределив их по важности. Обратить внимание на их стоимость, чтобы потом не стать жертвой маркетологов.

Стоит сравнить цены и характеристики товара в разных магазинах или у продавцов. Не будет лишним изучить комментарии и отзывы о продукции.

Если же товар заказывается из другой страны, просчитайте его доставку.

Чего ожидать от Киберпонедельника в 2020 году

Из-за пандемии коронавируса и введенного карантина много продаж переместились именно в онлайн. Торговые площадки, в свою очередь, объявляют об акциях и скидках в сети еще накануне распродаж.

Обычно на распродажах люди покупают одежду, обувь, детские товары и игрушки, косметику и парфюмерию, а также смартфоны, компьютеры и бытовую технику.

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Автор: УНИАН