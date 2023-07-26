Народный праздник 27 июля известен под названиями Акилов день, Акила, Дозоры.

27 июля православная церковь чтит преподобного Стефана, монаха Киево-Печерской лавры, а также апостола от 70-ти Акилу и его жену Присциллу, которые были учениками апостола Павла.

Наши предки считали, что с этого дня время начинает потихоньку идти на спад. Темнеет с каждым днем всё раньше, а дожди идут все чаще. На деревьях появляются первые желтые листья. Но жара ещё держится. Считалось, что именно в этот народный праздник в лесах появляются первые грибы.

В Киевской Руси в народный праздник 27 июля продолжался сенокос. Участвовали в нем все крестьяне. Чтобы после работы спина и поясница меньше болели, во время работы за пояс втыкали пучки соломы, а на голову надевали соломенный венок. Верили, что такой ритуал защитит от боли в мышцах.

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В поле после работы оставляли миску с кашей и небольшой сноп сена. Таким образом украинцы пытались задобрить полевика - духа, который охраняет поле и защищает посевы. Верили, что если получить благосклонность этого существа, то он отведет дождь и грозу от сена и будет стеречь скот на выпасе. А если полевика разозлить, то он может уничтожить урожай.

27 июля - удачный день для сбора урожая фруктов и ягод, но их нужно съесть сразу. Собранный в этот день урожай не будет долго храниться и не подходит для приготовления консервации.

Также этот день очень удачен для путешествий, дальних поездок, командировок.

Рожденный 27 июля по знаку Зодиака - Лев. Он очень общительный и дружелюбный, но ради достижения своих целей готов идти по головам. Не боится рисковать и брать на себя полную ответственность за свою семью. Для такого человека очень важна самореализация и общественное признание.

Что нельзя делать 27 июля

В праздник 27 июля не рекомендуется мокнуть под дождем, поскольку дожди в этот день приносят болезни. Также не стоит в дождливую погоду открывать окна.

Неудачный день для крупных покупок. Не стоит тратить крупные суммы денег сегодня.

В поле и на огороде нельзя работать с 10 утра до 17 часов вечера, поскольку серьезно повышается риск получить тепловой или солнечный удар.

Приметы погоды 27 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если погода 27 июля сухая, то осень будет теплой, а зима - поздней.

Облака имеют нечеткие границы - к ухудшению погоды.

Если солнце весь день прячется в облаках, то скоро будут дожди.

Глухой гром предвещает короткий дождь, звонкий - затяжной ливень.

Чайки купаются в водоемах - к хорошей погоде.

Если в этот день пошел дождь, то дождить будет до самого августа.

Много ягод на калине уродилось - к снежной и морозной зиме.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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