Какой церковный праздник отмечают верующие 20 марта по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

20 марта по новому церковному календарю чтут мученицу Фотину (Светлану) Самаряныню, Римскую. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 20 марта (2 апреля по старому стилю) - день памяти мученицы Фотины Самаряныни, которая напоила Иисуса водой из колодца.

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Фотина (Светлана) родилась и жила в Самарии (сейчас это область Израиля). В Евангелии о ней сказано, что это она была той женщиной, у которой Иисус попросил воды из колодца Иакова. Женщина смутилась, так как иудеи предпочитали не общаться с самарянами, и тогда Иисус сказал: "Пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную".

После этого Иисус поведал женщине о своей миссии, а Фотина, вернувшись в поселок рассказала всем, что повстречала Христа и стала проповедовать благую весть. Как и она, ее сыновья также стали христианами и, будучи на высоких должностях, распространяли веру.

Когда христиан начали преследовать, то семью Фотины арестовали и доставили в Рим. Палачам не удалось заставить их отказаться от христианской веры и всех казнили. Известно, что накануне по молитвам святых происходило немало чудес, из-за которых многие также уверовали в Христа.

Какой церковный праздник 20 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святого Павла Препростого и иконы Божией Матери "Споручница грешных". Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 20 марта

В народе 20 марта - праздник Фотинья Колодезница. Приметы этого дня говорят о погоде:

дождь пошел - осенью будет много грибов;

небо в звездах - тепло будет нескоро;

облака идут против ветра - жди осадки;

много талой воды - в мае будет много травы.

Также в этот день наблюдают за птицами: если они вьют гнезда на солнечной стороне, то лето, скорее всего, будет холодным.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 20 марта не следует ссориться, сплетничать, хвастать, завидовать, осуждать, отказывать в помощи. Церковь не одобряет ложь, лень, отчаяние.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день можно есть горячие блюда, но без масла. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням. Важно помнить, что ограничение в еде во время поста - это далеко не главное, намного важнее следить за своими мыслями, языком и действиями.

Что можно делать 20 марта

Святую Фотину почитают как святую Светлану. Ее считают покровительницей женского счастья и брака. В православный праздник сегодня обращаются к ней с молитвами об исцелении различных недугов, укреплении веры и стойкости духа в сложные моменты жизни. Также святая - заступница девушек с именем Светлана.

В народе 20 марта особо почитают колодезную воду - считается, что она в этот день становится целебной. Свежей водой из колодца нужно умыться и немного выпить, чтобы быть здоровым, а также окропить дом - чтобы избавиться от болезней и привлечь удачу.

Кто отмечает день ангела 20 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей, Ульяна.

По старому стилю день ангела у Анны, Антонины, Василия, Николая, Павла, Евгения, Емельяна, Евдокии, Екатерины, Ксении.

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