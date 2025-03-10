Ежегодно в марте наступает особенный день - весеннее равноденствие. Это необычное природное явление считают началом астрономической весны. Есть у этой даты свои обычаи, запреты и приметы, которые пришли от наших предков.
- Что такое весеннее равноденствие
- Какого числа весеннее равноденствие в 2025 году
- Обряды на весеннее равноденствие - что нужно и нельзя делать
Что такое весеннее равноденствие
Весеннее равноденствие - это явление в астрономии, когда Солнце переходит через экватор из Южного полушария в Северное. Так как оба полушария в этот момент не наклонены к Солнцу, то они получают равное количество света, и считается, что день и ночь приблизительно одинаковы по продолжительности.
После этого Северное полушарие наклоняется ближе к Солнцу и наступает астрономическая весна, а дни становятся длиннее. На Южном полушарии в этот момент происходит осеннее равноденствие - дело идет к зиме.
Какого числа весеннее равноденствие в 2025 году
Даты весеннего равноденствия не всегда постоянна - между 19 и 21 марта, но чаще всего это 20 число.
19 марта оно случается в один из високосных годов (ближайшее будет в 2096 году), а 21 марта - в год перед високосным (это произойдет в 2103 году).
20 марта весеннее равноденствие наступит в 2025 году - в 11:01 по киевскому времени (09:01 GMT).
Обряды на весеннее равноденствие - что нужно и нельзя делать
Праздник начала весны отмечают с древности. У всех народов мира эта дата считалась особенной, наполненой магией и особого смысла.
Весеннее равноденствие у славян отмечалось с особым размахом - оно знаменовало победу над зимой и холодом и начало земледельческих работ. В честь праздника наши предки готовили выпечку в виде птиц, убирали в доме, выбрасывали все ненужное. Считалось, что это помогает возродиться новой жизни. Тяжело работать не полагалось - наоборот, старались устроить гуляния, ярмарки, а вечером жгли костры.
Согласно народным поверьям в этот день становится тоньше граница между мирами, поэтому проводили различные ритуалы, чтобы связаться с миром умерших, получить ответы на свои вопросы и попросить защиты.
По древним обычаям в день начала астрономической весны нужно сделать несколько обязательных дел:
- навести порядок в доме;
- помыть окна;
- перебрать вещи и выбросить ненужные, а если они в хорошем состоянии, отдать нуждающимся;
- навести порядок в голове - очистить мысли от плохого;
- удалить старые контакты, фотографии, сообщения - все, что мешает идти дальше.
Также советуют в этот день выписать на лист все обиды и страхи, а затем сжечь бумагу.
Нельзя в этот день грустить, плакать и ссориться - это к неудачам в новом году.
Внимательно относитесь ко всему происходящему - Вселенная может посылать вам знаки, которые зададут верное направление. И помните, как вы проведете этот день - так пройдет и весь год.
По погоде этого дня судят, какими будут ближайшие сорок дней: если пасмурно - жди еще ночные заморозки, а если солнечно, то это к теплу.
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