Рассказываем, когда весеннее равноденствие будет в 2025 году и что это за событие.

Ежегодно в марте наступает особенный день - весеннее равноденствие. Это необычное природное явление считают началом астрономической весны. Есть у этой даты свои обычаи, запреты и приметы, которые пришли от наших предков.

Что такое весеннее равноденствие

Весеннее равноденствие - это явление в астрономии, когда Солнце переходит через экватор из Южного полушария в Северное. Так как оба полушария в этот момент не наклонены к Солнцу, то они получают равное количество света, и считается, что день и ночь приблизительно одинаковы по продолжительности.

После этого Северное полушарие наклоняется ближе к Солнцу и наступает астрономическая весна, а дни становятся длиннее. На Южном полушарии в этот момент происходит осеннее равноденствие - дело идет к зиме.

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Какого числа весеннее равноденствие в 2025 году

Даты весеннего равноденствия не всегда постоянна - между 19 и 21 марта, но чаще всего это 20 число.

19 марта оно случается в один из високосных годов (ближайшее будет в 2096 году), а 21 марта - в год перед високосным (это произойдет в 2103 году).

20 марта весеннее равноденствие наступит в 2025 году - в 11:01 по киевскому времени (09:01 GMT).

Обряды на весеннее равноденствие - что нужно и нельзя делать

Праздник начала весны отмечают с древности. У всех народов мира эта дата считалась особенной, наполненой магией и особого смысла.

Весеннее равноденствие у славян отмечалось с особым размахом - оно знаменовало победу над зимой и холодом и начало земледельческих работ. В честь праздника наши предки готовили выпечку в виде птиц, убирали в доме, выбрасывали все ненужное. Считалось, что это помогает возродиться новой жизни. Тяжело работать не полагалось - наоборот, старались устроить гуляния, ярмарки, а вечером жгли костры.

Согласно народным поверьям в этот день становится тоньше граница между мирами, поэтому проводили различные ритуалы, чтобы связаться с миром умерших, получить ответы на свои вопросы и попросить защиты.

По древним обычаям в день начала астрономической весны нужно сделать несколько обязательных дел:

навести порядок в доме;

помыть окна;

перебрать вещи и выбросить ненужные, а если они в хорошем состоянии, отдать нуждающимся;

навести порядок в голове - очистить мысли от плохого;

удалить старые контакты, фотографии, сообщения - все, что мешает идти дальше.

Также советуют в этот день выписать на лист все обиды и страхи, а затем сжечь бумагу.

Нельзя в этот день грустить, плакать и ссориться - это к неудачам в новом году.

Внимательно относитесь ко всему происходящему - Вселенная может посылать вам знаки, которые зададут верное направление. И помните, как вы проведете этот день - так пройдет и весь год.

По погоде этого дня судят, какими будут ближайшие сорок дней: если пасмурно - жди еще ночные заморозки, а если солнечно, то это к теплу.

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