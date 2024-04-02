Рассказываем, когда день ангела Светланы и что пожелать обладательницам светлого имени в их день.

Милое имя "Светлана" происходит от славянских слов - "свет" и "лан" в значении "земля". Есть также и другая версия: Светлана - это "светлая душа". Особенность этого имени в том, что оно уже в течение десятилетий не утрачивает своей популярности - сейчас можно встретить как бабушку Свету, так и маленькую Светочку в детсаду. Как поздравить именинниц с днем ангела Светлана 2 апреля - красивые авторские открытки и теплые слова вы найдете в нашей подборке.

Когда день ангела Светланы

Светланы отмечают свои именины всего три раза в год. Интересно, что имени Светлана нет в православных святцах, поэтому день Светланы отмечают в дни почитания святой Фотинии - так звучит это имя на греческом языке:

26 февраля по старому стилю и 13 февраля по новому стилю - день памяти преподобной Фотинии (Светланы) Палестинской;

2 апреля по старому стилю и 20 марта по новому стилю - мученицы Фотинии (Светланы) Римской;

мученицы Фотинии (Светланы) Римской; 16 ноября по старому стилю и 3 ноября по новому - мученицы Фотинии (Светланы).

2 апреля согласно церковному календарю почитают преподобную Фотинию (Светлану) Римскую - именно эта святая считается покровительницей тех, кто носит имя Светлана.

Видео дня

День ангела Светланы 2024 - поздравления

Светлана - значит "светлая",

Родная и своя.

Так пусть мечта заветная

Исполнится твоя.

Желаю тебе искренне

Здоровья и любви.

Успешна будь. И с близкими

В гармонии живи.

***

В день ангела, Светлана, хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех!

***

Светланой неспроста назвали,

Ведь излучаешь яркий свет,

Так будь магнитом ты для счастья,

Наш добрый, милый человек!

Пусть сторонятся тебя беды,

Бегут все хвори прочь, долой,

Будь фавориткой у успеха,

Благословлена стань судьбой!

***

Светочка, пусть твои дни и ночи будут светлыми и полными надежды и радости, как твое красивое имя. С Днем ангела!

***

Светлана, сердечно тебя поздравляю,

Любви настоящей, взаимной желаю!

Добра и везенья, здоровья, удачи,

Душа никогда пусть от боли не плачет!

Пусть вера с надеждой сопутствуют дружно,

Друзья пусть поддержат, когда будет нужно.

Живи без печали, тревог и забот,

А счастье тебя непременно найдёт!

***

Дорогая Светочка, поздравляю тебя! Желаю приятных неожиданностей и внезапных радостей в жизни, больших просторов счастья и ровных дорог к успеху!

***

С именинами тебя, Светлана!

Пусть удача в дом к тебе придет,

И везет тебе пусть постоянно,

Ярким будет каждый день и год,

Дружбы тебе крепкой и надежной,

А любви - взаимной и большой,

Все, что хочешь, будет пусть возможным,

Будь довольна жизнью и собой!

***

Светик, поздравляю тебя и искренне желаю сиять от счастья и ярким лучиком любви светить для своих близких! Пусть в твоей жизни будут только светлые чувства, светлые надежды, светлые мысли и светлые ожидания. Будь прекрасна и удивительна!

***

Желаю Светлане, конечно, любви,

Ещё чтоб проблемы стороной обошли.

Чтоб дома царили покой и уют,

Чтоб знала ты: там тебя любят и ждут!

Пускай исполняются сразу мечты,

Пускай красотою всех радуешь ты,

Здоровья пусть хватит с лихвою на век,

А в жизни всегда ждёт только успех!

Светлана, с Днем ангела!

***

Светлана, от всего сердца желаю тебе всегда быть неисправимой оптимисткой и делиться лучиками позитива, получая в ответ только добро, искренние улыбки и море радости! Пусть твоя жизнь будет наполнена блестящими успехами, яркими впечатлениями и невероятным счастьем!

День ангела Светланы - картинки

***

***

***

***

***

Ранее мы рассказывали, кто отмечает именины в апреле 2024 и как можно назвать ребенка, который родился в этом месяце.

Вас также могут заинтересовать новости: