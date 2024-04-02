Милое имя "Светлана" происходит от славянских слов - "свет" и "лан" в значении "земля". Есть также и другая версия: Светлана - это "светлая душа". Особенность этого имени в том, что оно уже в течение десятилетий не утрачивает своей популярности - сейчас можно встретить как бабушку Свету, так и маленькую Светочку в детсаду. Как поздравить именинниц с днем ангела Светлана 2 апреля - красивые авторские открытки и теплые слова вы найдете в нашей подборке.
Когда день ангела Светланы
Светланы отмечают свои именины всего три раза в год. Интересно, что имени Светлана нет в православных святцах, поэтому день Светланы отмечают в дни почитания святой Фотинии - так звучит это имя на греческом языке:
- 26 февраля по старому стилю и 13 февраля по новому стилю - день памяти преподобной Фотинии (Светланы) Палестинской;
- 2 апреля по старому стилю и 20 марта по новому стилю - мученицы Фотинии (Светланы) Римской;
- 16 ноября по старому стилю и 3 ноября по новому - мученицы Фотинии (Светланы).
2 апреля согласно церковному календарю почитают преподобную Фотинию (Светлану) Римскую - именно эта святая считается покровительницей тех, кто носит имя Светлана.
День ангела Светланы 2024 - поздравления
Светлана - значит "светлая",
Родная и своя.
Так пусть мечта заветная
Исполнится твоя.
Желаю тебе искренне
Здоровья и любви.
Успешна будь. И с близкими
В гармонии живи.
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В день ангела, Светлана, хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех!
***
Светланой неспроста назвали,
Ведь излучаешь яркий свет,
Так будь магнитом ты для счастья,
Наш добрый, милый человек!
Пусть сторонятся тебя беды,
Бегут все хвори прочь, долой,
Будь фавориткой у успеха,
Благословлена стань судьбой!
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Светочка, пусть твои дни и ночи будут светлыми и полными надежды и радости, как твое красивое имя. С Днем ангела!
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Светлана, сердечно тебя поздравляю,
Любви настоящей, взаимной желаю!
Добра и везенья, здоровья, удачи,
Душа никогда пусть от боли не плачет!
Пусть вера с надеждой сопутствуют дружно,
Друзья пусть поддержат, когда будет нужно.
Живи без печали, тревог и забот,
А счастье тебя непременно найдёт!
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Дорогая Светочка, поздравляю тебя! Желаю приятных неожиданностей и внезапных радостей в жизни, больших просторов счастья и ровных дорог к успеху!
***
С именинами тебя, Светлана!
Пусть удача в дом к тебе придет,
И везет тебе пусть постоянно,
Ярким будет каждый день и год,
Дружбы тебе крепкой и надежной,
А любви - взаимной и большой,
Все, что хочешь, будет пусть возможным,
Будь довольна жизнью и собой!
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Светик, поздравляю тебя и искренне желаю сиять от счастья и ярким лучиком любви светить для своих близких! Пусть в твоей жизни будут только светлые чувства, светлые надежды, светлые мысли и светлые ожидания. Будь прекрасна и удивительна!
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Желаю Светлане, конечно, любви,
Ещё чтоб проблемы стороной обошли.
Чтоб дома царили покой и уют,
Чтоб знала ты: там тебя любят и ждут!
Пускай исполняются сразу мечты,
Пускай красотою всех радуешь ты,
Здоровья пусть хватит с лихвою на век,
А в жизни всегда ждёт только успех!
Светлана, с Днем ангела!
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Светлана, от всего сердца желаю тебе всегда быть неисправимой оптимисткой и делиться лучиками позитива, получая в ответ только добро, искренние улыбки и море радости! Пусть твоя жизнь будет наполнена блестящими успехами, яркими впечатлениями и невероятным счастьем!
День ангела Светланы - картинки
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