Дата 19 января известна несколькими народными и религиозными торжествами. Узнайте, какой праздник 19 января наступает в мире и в Украине, что строго запрещено делать и кто из известных личностей родился сегодня.
Какой сегодня праздник церковный
По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти монаха Макария Киево-Печерского и египетского святого Макария Великого. По старому стилю 19 января верующие отмечают Крещение Господне 2025, также известное как Богоявление. Ранее мы писали, какой сегодня церковный праздник наступает у православных и как счастливо провести этот день.
Какой сегодня праздник в Украине
Официальных торжеств сегодня нет. Неофициально праздник сегодня в Украине - Крещение по старому стилю.
Из выдающихся украинцев в эту дату родились военный Емельян Сеник, член ОУН Ярослав Стецько, писатель Петр Кардаш, фигуристка Алена Савченко.
Какой сегодня праздник в мире
На международном уровне отмечается 19 января праздник Всемирный день религии, который основан по инициативе ООН. Его цель - создать мосты между различными религиями и пропагандировать толерантность к людям с другими религиозными взглядами.
Также в мире отмечают сегодня праздники День снега, День доброй памяти, День домашнего творога, День попкорна, День консервной банки.
Из мировых знаменитостей в этот день родились писатель Эдгар Аллан По, изобретатель Джеймс Ватт, художник Поль Сезан, писатель Густав Майринк, режиссер Ричард Лестер, певица Дженис Джоплин, рок-музыкант Род Эванс, писатель Джулиан Барнс.
Что за праздник сегодня по народному календарю
В народе праздник сегодня известен как Макаров день. Наши предки старались в этот день больше отдыхать и беречь здоровье, ведь по приметам: "Как на Макария пахал, так весь день проработаешь". Святому Макарию молятся о семейном благополучии, взаимопонимании, выздоровлении больных. Сегодняшний день считается удачным для налаживания отношений и походов в гости.
Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы
Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают в народе, чтобы не нарушить его запреты. По старому стилю наступает Крещение, в которое нельзя заниматься магическими ритуалами и гаданиями, злоупотреблять алкоголем, ссориться и сквернословить. Священную крещенскую воду не стоит использовать без уважения.
В этот день известны такие погодные приметы:
- снегопад и синие облака сегодня предвещают хороший урожай летом;
- если день солнечный, то весна будет ранней;
- наступило похолодание - к жаркому и засушливому лету;
- если ночью ярко мерцают звезды, то март будет холодным и снежным.
Погода 19 января в Украине будет облачной, с дождями или мокрым снегом в большинстве областей. Температура воздуха будет близкой к нулю. Возможны туман и гололед.
У кого день ангела сегодня
По новому стилю праздник 19 января отмечают обладатели имен Антон, Арсений, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Савва, Теодор, Федор.
По старому стилюДень ангела 19 января наступает у Ивана и Яна.