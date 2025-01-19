Дата 19 января известна несколькими светскими и религиозными праздниками.

Дата 19 января известна несколькими народными и религиозными торжествами. Узнайте, какой праздник 19 января наступает в мире и в Украине, что строго запрещено делать и кто из известных личностей родился сегодня.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти монаха Макария Киево-Печерского и египетского святого Макария Великого. По старому стилю 19 января верующие отмечают Крещение Господне 2025, также известное как Богоявление. Ранее мы писали, какой сегодня церковный праздник наступает у православных и как счастливо провести этот день.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных торжеств сегодня нет. Неофициально праздник сегодня в Украине - Крещение по старому стилю.

Видео дня

Из выдающихся украинцев в эту дату родились военный Емельян Сеник, член ОУН Ярослав Стецько, писатель Петр Кардаш, фигуристка Алена Савченко.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается 19 января праздник Всемирный день религии, который основан по инициативе ООН. Его цель - создать мосты между различными религиями и пропагандировать толерантность к людям с другими религиозными взглядами.

Также в мире отмечают сегодня праздники День снега, День доброй памяти, День домашнего творога, День попкорна, День консервной банки.

Из мировых знаменитостей в этот день родились писатель Эдгар Аллан По, изобретатель Джеймс Ватт, художник Поль Сезан, писатель Густав Майринк, режиссер Ричард Лестер, певица Дженис Джоплин, рок-музыкант Род Эванс, писатель Джулиан Барнс.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен как Макаров день. Наши предки старались в этот день больше отдыхать и беречь здоровье, ведь по приметам: "Как на Макария пахал, так весь день проработаешь". Святому Макарию молятся о семейном благополучии, взаимопонимании, выздоровлении больных. Сегодняшний день считается удачным для налаживания отношений и походов в гости.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают в народе, чтобы не нарушить его запреты. По старому стилю наступает Крещение, в которое нельзя заниматься магическими ритуалами и гаданиями, злоупотреблять алкоголем, ссориться и сквернословить. Священную крещенскую воду не стоит использовать без уважения.

В этот день известны такие погодные приметы:

снегопад и синие облака сегодня предвещают хороший урожай летом;

если день солнечный, то весна будет ранней;

наступило похолодание - к жаркому и засушливому лету;

если ночью ярко мерцают звезды, то март будет холодным и снежным.

Погода 19 января в Украине будет облачной, с дождями или мокрым снегом в большинстве областей. Температура воздуха будет близкой к нулю. Возможны туман и гололед.

У кого день ангела сегодня

По новому стилю праздник 19 января отмечают обладатели имен Антон, Арсений, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Савва, Теодор, Федор.

По старому стилюДень ангела 19 января наступает у Ивана и Яна.

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