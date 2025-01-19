У кого сегодня День ангела: как трогательно поздравить близких с праздником

Сегодня нужно поздравить Николая, Антона и других.

Традиционно День ангела совпадал с днем крещения, но с течением времени все изменилось. Сейчас его чаще связывают с именем человека. Именины сегодня, 19 января, отмечают сразу несколько людей.

Именины - новый календарь

День ангела сегодня празднуют всего семь мужчин. УНИАН подготовил открытки, чтоб их поздравить.

Антон - это привлекательные, мужественные мужчины. Они также сентиментальные и талантливые.

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Макар - они отличаются прямолинейностью, рассудительностью и тягой к справедливости. Макары спокойные, собранные и рациональные.

Николай - представители этого имени спокойные, с твердым характером и преданные люди.

Петр - они упорные, с плохой интуицией, но основательные, правдивые и напористые.

Федор - люди с этим именем целеустремленные, вальяжные и немногословные. Они умны и имеют философское мышление.

День ангела - старый календарь

Иван - они славятся отзывчивостью, общительностью и ответственностью.

Ян - значение имени "милость Божья". Эти мужчины благородные и добрые интеллигенты. У них хорошее воспитание, они толерантные и терпеливы.

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