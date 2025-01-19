День ангела есть у каждого человека / фото ua.depositphotos.com

Традиционно День ангела совпадал с днем крещения, но с течением времени все изменилось. Сейчас его чаще связывают с именем человека. Именины сегодня, 19 января, отмечают сразу несколько людей.

Именины - новый календарь

День ангела сегодня празднуют всего семь мужчин. УНИАН подготовил открытки, чтоб их поздравить.

Антон - это привлекательные, мужественные мужчины. Они также сентиментальные и талантливые.

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Макар - они отличаются прямолинейностью, рассудительностью и тягой к справедливости. Макары спокойные, собранные и рациональные.

Николай - представители этого имени спокойные, с твердым характером и преданные люди.

Петр -  они упорные, с плохой интуицией, но основательные, правдивые и напористые.

Федор -  люди с этим именем целеустремленные, вальяжные и немногословные. Они умны и имеют философское мышление.

День ангела - старый календарь

Иван - они славятся отзывчивостью, общительностью и ответственностью. 

Ян - значение имени "милость Божья". Эти мужчины благородные и добрые интеллигенты. У них хорошее воспитание, они толерантные и терпеливы.

У кого сегодня День ангела: как трогательно поздравить близких с праздником
Поздравление с именинами / открытки УНИАН
С именинами / открытки УНИАН
С Днем ангела  / открытки УНИАН

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