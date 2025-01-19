У кого сегодня День ангела: как трогательно поздравить близких с праздником

Традиционно День ангела совпадал с днем крещения, но с течением времени все изменилось. Сейчас его чаще связывают с именем человека. Именины сегодня, 19 января, отмечают сразу несколько людей.
Именины - новый календарь
День ангела сегодня празднуют всего семь мужчин. УНИАН подготовил открытки, чтоб их поздравить.
Антон - это привлекательные, мужественные мужчины. Они также сентиментальные и талантливые.
Макар - они отличаются прямолинейностью, рассудительностью и тягой к справедливости. Макары спокойные, собранные и рациональные.
Николай - представители этого имени спокойные, с твердым характером и преданные люди.
Петр - они упорные, с плохой интуицией, но основательные, правдивые и напористые.
Федор - люди с этим именем целеустремленные, вальяжные и немногословные. Они умны и имеют философское мышление.
День ангела - старый календарь
Иван - они славятся отзывчивостью, общительностью и ответственностью.
Ян - значение имени "милость Божья". Эти мужчины благородные и добрые интеллигенты. У них хорошее воспитание, они толерантные и терпеливы.