Народный праздник 17 марта имеет несколько обычаев и строгих запретов.

Сегодняшняя дата известна интересными народными обычаями и приметами. Мы рассказали, какой праздник 17 марта наступает в мире и в Украине, чего нельзя делать и какие известные люди родились в этот день.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти святого Алексея, человека Божьего. Ему молятся об исцелении тяжких недугов, утешении в горе, защите от несправедливости. По старому календарю верующие чествуют преподобного Герасима на Иордане.

Ранее мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальный праздник сегодня в Украине - День мобилизационного работника или День военкомата. В это торжество принято поздравлять профессионалов, которые обеспечивают мобилизацию новобранцев в украинскую армию.

Из выдающихся украинцев родились сегодня биохимик Александр Бах, писатели Юрий Дольд-Михайлик и Олесь Бабий, журналистка и переводчица Надежда Суровцова, священник Августин Волошин, антрополог Хведор Вовк.

Какой сегодня праздник в мире

В Ирландии отмечается 17 марта праздник День святого Патрика. Из-за ярких традиций и веселых развлечений торжество стало популярным во всем мире.

Также в мире известны сегодня праздники День жаворонка, День жареной рыбы, День ирландской еды, День тайского бокса.

Среди известных мировых личностей родились 17 марта король Шотландии Яков IV, инженер Готтлиб Даймлер, писатель Уильям Гибсон, актер Курт Рассел, модельер Александр Маккуин, певица Граймс.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Алексей Тёплый. Часто в этот день приходит долгожданное потепление. Наши предки проводили ритуал для привлечения тепла - доставали летние вещи из сундука и гасили огонь в печи.

На Алексея украинцы начинают собирать березовый сок. Этот напиток сегодня считается особенно полезным для здоровья. А у садоводов начинается сезон посадки молодых саженцев. Родителям этот день рекомендуется провести вместе с ребенком.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы не нарушить запреты этого дня, стоит помнить, какой сегодня праздник отмечают в народе. В этот день нельзя обижать детей, кричать на них и поднимать руку. Также родителям запрещено одалживать и отдавать вещи ребенка, даже ненужные, иначе накличут беду на малыша.

Про эту дату есть такие погодные приметы:

если день теплый, то больше заморозков не будет;

птицы начинают строить гнезда - к улучшению погоды:

пошел дождь - к урожайному году;

если зацвела ива, то уже можно сеять зерно.

Погода 17 марта во всей Украине будет прохладной и пасмурной. В западных и частично в центральных областях ожидается мокрый снег с дождем.

У кого День ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 17 марта отмечают Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.

По старому стилю в праздник 17 марта поздравляют обладателей имен Акакий, Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Павел, Яков, Ульяна, Юлиана.

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