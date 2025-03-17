Сегодня празднуют Даниил, Егор, Алексей и другие.

День ангела - православный праздник, который каждый отмечает в разное время. В эти дни именинникам стоит обратиться с молитвой к своим ангелам-хранителям. Если же праздник у ваших близких, то не лишним будет отправить открытку или сказать теплые пожелания.

Именины сегодня - новый церковный календарь

Виктор - доверчивый, отзывчивый и целеустремленный человек, который достигает всего терпением и желанием работать. Семья для него важнее материальных благ.

Гавриил - значение имени "оплот Бога". Энергичный, с твердым характером и не поддается постороннему влиянию. Самостоятельный и имеет развитую интуицию.

Видео дня

Макар - справедливый, прямолинейный, не знает угрызений совести и суеты. Он спокойный и достигает всего путем постоянного саморазвития.

Александр (также по старому стилю) - преданный, настойчивый и практичный. Дружба для него многое значит и даже жену он обязательно приобщит к обществу.

Алексей - интроверт с живым воображением, волевой и самоотверженный. Старательный, артистичный и честолюбивый. Настоящий перфекционист, но склонен к лени.

Павел (также по старому стилю) - надежный, добрый и нежный. Имеет уравновешенный и гармоничный характер. Он любознательный и общительный.

Именины 17 марта - календарь старого стиля

Василий - страстный однолюб, который не умеет обманывать. Он оптимистичен, любит жизнь и ищет экстремальных удовольствий.

Вячеслав - значение имени "снискал большую славу". Стремится к первенству, честный, справедливый и имеет возвышенные идеалы. Избегает вредных привычек, а проблемы решает самостоятельно.

Георгий - порядочный, активный, умный и честолюбивый. Любит шутить, трудолюбивый, добрый и импульсивный.

Даниил - спокойный, выдержанный, открытый и зависимый от общения. Враждебно реагирует на коварство и хитрости.

Егор - энергичный, ответственный, практичный, решительный и активный. Он аккуратный и респектабельный. Часто бывает одержимым своим делом или целью.

Яков - волевой, терпеливый, храбрый, умный и рассудительный. Он изобретателен, ценит свободу, не любит конфликтов и обладает чувством юмора.

Ульяна - сильная, энергичная и справедливая. Это целеустремленная и волевая натура, чувственная личность. В ней сочетается категоричность и женственность.

Юлиана - всегда естественно ведет себя, внимательна и нежна. Слишком требовательна к себе, творческая, делит людей на "плохих" и "хороших".

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