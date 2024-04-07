Какой церковный праздник отмечают 8 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

8 апреля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святого Иродиона и других апостолов от 70-ти, избранных Иисусом. Рассказываем о традициях дня, его приметах и запретах и кого почитают в церкви 8 апреля по старому стилю.

8 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

8 апреля по новому стилю (21 апреля по старому) - день памяти святых апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и других, избранных Спасителем и посланных на проповедь.

Святой Иродион жил в I веке, был родственником апостола Павла и одним из 70-ти апостолов, которых Иисус Христос избрал для проповедования. Иродион часто сопровождал в путешествиях апостола Павла. Когда на Балканский полуостров пришло христианство, апостолы Петр и Павел поставили Иродиона епископом города Патары (ныне - территория Турции).

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Иродион обратил в христианство многих иудеев и греков-язычников. Но как-то, недовольные этим другие иудеи и язычники, напали на епископа, избили его и ударили ножом. На диво апостол остался невредимым и продолжил свое путешествие и проповедь вместе с Петром. Когда апостола Петра распяли, тогда же казнили и Иродиона.

Святой Агав также пострадал за свою веру. У него был дар пророчества, и он предрек голод во времена императора Клавдия и страдания апостола Павла в Иерусалиме.Агав проповедовал в разных странах и многих обратил в христианство. Руф был епископом в греческом городе Фивы, Асинкрит - в Гиркании (территория Малой Азии), Флегонт - в Марафоне (Фракия), Ерм - в Далматии. Все апостолы за служение Христу перенесли большие страдания и умерли мученической смертью.

Праздник 8 апреля по старому стилю - Собор Архангела Гавриила.

О чем говорят приметы на 8 апреля

В народном календаре 8 апреля - праздник Родион Ледолом. Прозвали его так потому, что в старину в этот день начинал таять и трескаться лед.

По приметам судят о погоде летом и урожае:

ясный и светлый день сегодня - лето будет жаркое и урожайное;

пасмурно и туманно - к дождливому сезону;

дождь в этот день - ждите хороший урожай зерна;

теплый вечер и тихая ночь - к жаркому сухому лету.

Согласно приметам, если сегодня умыться холодной водой, дольше будешь молодым и красивым.

Что можно делать 8 апреля

Святому Иродиону и другим апостолам молятся с просьбами помочь принять верное решение, обрести утешение и покой, укрепить веру и не упасть духом.

День считается благоприятным для примирения. Также сегодня нужно помочь тем, кто нуждается и подать милостыню.

По народным обычаям с этого дня начинали весеннюю пахоту.

Что нельзя делать 8 апреля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, ссориться, сплетничать, завидовать, обижать людей или животных, отказывать в помощи.

Продолжается Великий пост 2024 - тем, кто постится, запрещается горячая пища с маслом, положено сухоядение.

Народные приметы не советуют в этот день делать уборку, ходить на рыбалку или охоту и строить далеко идущие планы - все не заладится.

8 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Марфа, Нифонт, Родион, Сусанна.

Ранее мы публиковали православный календарь на апрель 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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