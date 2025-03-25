Какой церковный праздник отмечают верующие 26 марта по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

26 марта по новому церковному календарю отмечают отмечают праздник Собор архангела Гавриила. В народе день прозвали Гавриил Благовест. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 26 марта (8 апреля по старому стилю) - Собор архангела Гавриила. Праздник был установлен в честь благодарности небесному посланнику, известившего Деву Марию о рождении Спасителя человечества.

Видео дня

В писаниях сказано, что архангел Гавриил был избран Богом, чтобы донести до Богородицы благую весть. Также архангел охранял Богородицу во время ее земной жизни. Он сообщил Иосифу Обручнику о тайне воплощения Иисуса Христа, а позже предупредил о коварстве Ирода и подсказал, что ему нужно бежать в Египет с Младенцем и Богородицей.

На иконах Гавриила иногда изображают с райской ветвью (белой лилией) в руке - по преданию, ее он принес Деве Марии в день Благовещения.

Какой церковный праздник 26 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - перенесение мощей святого Никифора, патриарха Константинопольского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 26 марта

В народе 26 марта - праздник Гавриил Благовест. По приметам дня судят о погоде и урожае:

заморозок в этот день - будет урожай ярового хлеба;

погода стоит ясная и теплая - к урожаю фруктов;

верба зацвела - пора пасеку выставлять;

много "сережек" на вербе - год будет урожайным и богатым.

В народе также подметили, что если в это время уже зазеленела черемуха, то можно садить ранний картофель.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 26 марта не следует ссориться, обижаться, злиться, сквернословить, обижать кого-либо, отказывать в помощи. Церковь порицает ложь, лень, жадность, отчаяние.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, сегодня полагается придерживаться сухоядения. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням. При этом следует помнить, что пост - это не диета, и ограничение в еде - не главное, намного важнее следить за своими мыслями, словами и поступками.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: в старину с этого дня уже запрещалось заниматься прядением - традиционно начинаются весенне-полевые работы.

Что можно делать 26 марта

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к архангелу Гавриилу - просят помощи в исцелении от болезней, защиты для скота, домашних животных и пчел. Считается, что святой уберегает охотников от нападения хищных зверей, а рыбаков - от несчастий на воде.

По народному поверью, в этот день архангел спускается с небес, чтобы исполнить желания людей, поэтому стоит помолиться святому.

Кто отмечает день ангела 26 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан.

Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, Николай, Терентий.

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