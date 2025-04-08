Сегодняшняя дата интересна несколькими обычаями и праздниками.

Сегодняшняя дата известна несколькими народными обычаями и запретами. Мы рассказали самые любопытные факты об этом дне - у кого именины, кто родился из знаменитостей и какой праздник 8 апреля наступает в Украине.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти апостолов от 70-ти Родиона, Флегонта, Асинкрита и многих других. По старому календарю верующие празднуют Собор архангела Гавриила. Читайте в нашей другой статье подробности о той, какой сегодня церковный праздник отмечают христиане.

Какой сегодня праздник в Украине

Профессиональный праздник сегодня в Украине - День работников военкоматов и ТЦК. Эти профессионалы ведут учет военнообязанных граждан, отвечают за призыв и подготовку к службе будущих солдат. Без их труда мобилизация в военное время была бы невозможна.

Видео дня

Из выдающихся украинцев родились 8 апреля композитор Михаил Коссак, политик и публицист Дмитрий Дорошенко, певица Мария Миколайчук, музыкант Александр Ярмола.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается 8 апреля праздник Международный день цыган и цыганской культуры. Торжество установлено в честь самоопределения цыганской нации, а также принятия их флага и гимна.

Другие известные сегодня праздники мира - День буддизма, День фен-шуй, День конкурсов красоты, День доброты к юристам, День протестов против собачьих боев.

Среди известных мировых деятелей в эту дату родились композитор Джузеппе Тартини, поэт Дионисиос Соломос, философ Эдмунд Гуссерль, дипломат Кофи Аннан, снайпер Крис Кайл.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Родион Ледолом. В давние времена с этого дня начинал таять лёд на водоемах, а люди окончательно пересаживались с саней на конные повозки. По давним приметам, в этот день считается целебной вода из ручьев и колодца, поэтому для крепкого здоровья ею стоит умыться.

Сегодняшняя дата удачна для примирения. Можно попросить прощения и наладить отношения с людьми, с которыми вы в ссоре.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы не нарушить запреты этого дня, важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе. Сегодня нельзя ссориться с близкими, лениться, нарушать Великий пост. День считается неудачным для рукоделия (особенно прядения), рыбалки, уборки.

Об этом дне известны такие погодные приметы:

если выпал снег, то ещё неделю пролежит;

солнце светит, но не греет - весь апрель будет прохладным;

гроза предвещает большой урожай ягод и орехов;

прилетели ласточки - к потеплению.

Погода 8 апреля в Украине будет по-зимнему холодной и облачной. В западных и северных областях ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю именины сегодня отмечают Иван, Сергей и Мария.

По старому стилю в праздник 8 апреля поздравляют обладателей имён Авраам, Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан.

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