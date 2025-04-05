Узнайте, как благополучно провести сегодняшний день и чего нельзя делать 5 апреля.

Сегодняшняя дата известна несколькими народными обычаями и запретами. Мы рассказали самые интересные факты о том, какой праздник 5 апреля наступает в Украине и в мире, кто отмечает именины и какие есть приметы погоды.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти мучеников Феодула, Агафопода и других. Также в этот день отмечается торжество Похвалы Пресвятой Богородицы. По старому стилю верующие чествуют преподобного Никона Сицилийского и игумена Никона Киево-Печерского.

Читайте в другой нашей статье подробности о том, какой сегодня церковный праздник отмечают христиане.

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Какой сегодня праздник в Украине

Праздник сегодня в Украине - День первой украинской Конституции. В этот день 1710 года был принят документ "Договоры и постановления прав и вольностей войсковых", также известен как Конституция Филиппа Орлика. Он регулировал междолжностные отношения в Запорожском войске и определял обязанности избранного гетьмана.

5 апреля родились такие выдающиеся украинские деятели: историк Вячеслав Липинский, хоккеист Сергей Климентьев, участник российско-украинской войны и Герой Украины Аль Шами Ферес Недаль.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается 5 апреля праздник Всемирный день супа. В каждой стране есть свой национальный вид супа. У украинцев это, конечно же, борщ. Лучший способ отметить этот день - приготовить порцию горячего первого блюда.

Другие известные сегодня праздники мира - День неонатолога, День боя подушками, День совести, День карамели, День чистой кармы.

Из мировых знаменитостей родились 5 апреля философ Томас Гоббс, художник Жан-Оноре Фрагонар, медик и первооткрыватель антисептика Джозеф Листер, певица Агнета Фельтскуг, дирижер Герберт фон Караян.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Федул Ветреник. Наши предки замечали, что нередко в этот день портится погода и дует сильный ветер. Вместе с этим окончательно возвращаются перелетные птицы и появляются насекомые.

Наши предки занимались посевом овощей, собирали березовый сок, развешивали скворечники для птиц. 5 апреля целебным считается ветер, поэтому сегодня стоит выйти на холм и постоять против ветра, а в доме - проветрить все комнаты. Таким образом можно "выдуть" болезни и невзгоды.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы не нарушить запреты этого дня, стоит помнить, какой сегодня праздник наступает в народе. 5 апреля нельзя завидовать, ревновать, отказывать в помощи близким. Также не стоит делиться планами с незнакомцами и впускать их в дом.

Об этой дате есть такие давние погодные приметы:

с утра не поют птицы - к непогоде;

перелетные птицы летят большими стаями - к потеплению;

ласточки до сих пор не прилетели - ещё будут морозы;

если расцвел орешник, то пора сажать морковь и зелень.

Погода 5 апреля принесет в Украину дожди и грозы. Почти во всех областях будет сыро и прохладно.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю День ангела 5 апреля отмечают Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон и Семен.

По старому стилю в праздник 5 апреля принято поздравлять обладателей имен Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Георгий, Макар, Лидия, Пелагея, Сергей.

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