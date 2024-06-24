В эту дату отмечается День святого духа, Праздник чувств и Международный день феи.

Праздник 24 июня - День святого духа, Праздник чувств, Международный день феи, День разноцветных стекол, Всемирный день истории, Международный день женщин-дипломатов.

24 июня - 175-й день года (176-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 190 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

24 июня праздник отмечается в разных странах - посмотрите, какие события встречают сегодня:

Видео дня

День "Пожалуйста, возьми детей на работу", День вторичного использования, День НЛО, День пралине, День энергопотребления - США .

. Ночь летнего солнцестояния - Исландия .

. День независимости - Шотландия .

. День Квебека - Канада .

. День города Манила - Филиппины .

. День рыбы - Конго .

. День фермера, Праздник солнца "Инти Райми" - Перу .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то жители нашей страны не отмечают никаких национальных дат, поэтому могут присоединиться к празднованию любого международного торжества.

Важные события в истории 24 июня

1314 - в битве при Бэннокберне шотландский король Роберт Брюс разбил армию английского короля Эдуарда II, восстановив независимость своей страны.

1497 - Джон Кабот открыл Канаду (Ньюфаундленд).

1571 - на Филиппинах баском Мигелем Лопесом Легаспи основан город Манила.

1793 - французский Конвент принял первую демократическую конституцию (которая так и не была приведена в действие). Франция провозглашена республикой.

1901 - в Париже открылась первая выставка 19-летнего художника из Барселоны Пабло Руиса Пикассо.

1916 - впервые сумма контракта звезды Голливуда составила семизначное число. "Возлюбленная Америки" Мэри Пикфорд подписала контракт со студией "Paramount Pictures" на сумму 1 040 000 долл. США.

1925 - в Берлине здание рейхстага захвачено толпой вкладчиков, чьи сбережения сгорели во время послевоенной гиперинфляции в Германии.

1930 - первое использование радара для обнаружения самолётов (Анакостия, округ Колумбия).

1934 - столица Украины перенесена из Харькова в Киев.

1940 - впервые телекамеры были использованы для освещения политического события - съезда республиканцев, выбиравших своего кандидата на президентские выборы в США.

1963 - в столице Великобритании Лондоне, в студии Би-Би-Си, впервые продемонстрирован бытовой видеомагнитофон.

Какой сегодня церковный праздник

24 июня православные верующие, которые перешли на новый календарь ПЦУ, отмечают Рождество святого Иоанна Крестителя, День Святого Духа. По старому стилю христиане встречают Праздник иконы Божией Матери "Достойно есть" и День памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 24 июня

Приметы запрещают сегодня сидеть на траве, рвать ее, рубить деревья, собирать овощи и фрукты в огороде - любые подобные действия с растениями могут навлечь беду. Также не рекомендуется рассказывать о своих планах - не сбудутся, а если слушать рассказы о проблемах других людей, то они перейдут на вас.

Народные приметы о погоде 24 июня:

туман стелется по воде - будет хороший урожай грибов;

сок на листьях клена - к дождю;

голубы не гуляют, а сидят на месте - погода испортится.

В эту дату лучше сделать все домашние дела - считается, что если разобраться с ними, то в жизнь придут удача и благополучие. Народные поверья рекомендуют простить все обиды, увидеться или пообщаться с близкими - так можно приумножить счастье.

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