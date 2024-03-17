Какой церковный праздник отмечают 18 марта по новому и старому стилю, что нельзя делать, приметы дня.

18 марта по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского. В этот же день начинается Великий пост. О запретах и приметах дня, что отмечают в церкви 18 марта по старому стилю - рассказываем в материале.

18 марта 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

18 марта по новому стилю (31 марта - по старому) - день памяти святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского.

Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский, жил в IV веке. Когда он достиг совершеннолетия, то принял монашество. В 350 году Кирилл стал во главе Иерусалимской кафедры и за время своего правления заботился о городе, как отец. Когда в Иерусалиме начался голод, то архиепископ потратил все свое имущество на хлеб и пшеницу для голодающих.

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Святитель вел борьбу с арианской ересью, которая отрицала единосущность Бога -Отца и Бога-Сына. За это Кирилла возненавидели епископы, поддерживающие Ария, и они добились изгнания архиепископа из Иерусалима. Спустя время Кирилл вернулся на свою кафедру, но и тогда стал малоугоден светским властям - его трижды отправляли в ссылку. Когд к власти пришел император Феодосий Великий, то Кирилл вернулся к своей архипастырской деятельности навсегда. После себя святитель оставил поучения и беседы на евангельские темы.

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Праздник 18 марта по старому стилю - святого Конона Мандонского и начало Великого поста 2024. Даты Великого поста совпадают в новом и старом церковном календаре, так как зависят от даты Пасхи.

О чем говорят приметы на 18 марта

В народном календаре 18 марта - праздник Кириллов день. Его приметы связаны с погодой:

появились молодые сережки на орешнике - морозов больше не будет;

не видно скворцов - к плохой погоде;

мошкара появилась - к хорошему урожаю ягод и грибов;

зацвела мать-и-мачеха - в начале апреля будет тепло.

Считается, что если к этому дню прилетели лебеди, то уже будет тепло.

Что можно делать 18 марта

У святого Кирилла просят исцелить недуги и укрепить здоровье. В народе это время считается хорошим, чтобы начать лечение - больные быстрее идут на поправку.

По народным поверьям, если к 18 марта расцветала мать-и-мачеха, то из нее нужно приготовить настой и умыться - это поможет сохранить молодость.

Что нельзя делать 18 марта

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ссориться, сплетничать, хвастать, завидовать, осуждать, отказывать в помощи.

18 марта начинается Великий пост 2024, который продлится 48 дней. Тем, кто постится, нельзя употреблять пищу животного происхождения - мясо, рыбу, яйца, молоко и молочные продукты. Но ограничение в еде - не главное. Намного важнее следить за своими мыслями, языком, действиями. Хорошо также во время поста делать больше благих дел.

Народные приметы не советуют в этот день давать в долг и занимать деньги, а также стричь волосы и ногти.

18 марта - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Трофим, Кирилл, Даниил, Дмитрий, Наталья, Григорий.

Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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