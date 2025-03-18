Узнайте, есть ли сегодня праздники в Украине и что нужно сделать для счастья.

Сегодняшняя дата связана с несколькими приметами и давними запретами. Мы собрали все интересные факты об этом дне - чего нельзя делать, кто из знаменитостей родился и какой праздник 18 марта отмечают в мире и в Украине.

Какой сегодня праздник церковный

По современному календарю праздник сегодня - церковный день памяти архиепископа Кирилла Иерусалимского. Ему читают молитвы о здоровье, исцелении болезней и укреплении иммунитета. По старому календарю верующие чтят священномученика Конона Мандонского.

Читайте в другой нашей статье, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

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Какой сегодня праздник в Украине

Ранее отмечался праздник сегодня в Украине День работников налоговой и таможенной службы. Торжество существовало с 2014 по 2020 года, пока его не отменили и не ввели два отдельных праздника. Теперь День налоговика отмечают 2 июля, а День таможенника - 25 июня.

Из украинских выдающихся деятелей 18 марта родились поэт Марко Вороный, авиаконструктор Федор Муравченко, писатели Василий Чапленко и Юрий Винничук, шахматист и гроссмейстер Василий Иванчук.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается 18 марта праздник - Всемирный день переработки. Его цель - мотивировать людей сортировать мусор и утилизировать его для переработки во вторичные материалы, а также отказаться от одноразовых вещей.

Другие известны сегодня праздники мира - День богини Афродиты, День социальной работы, День "Прости своих родителей", День неловких моментов.

Из мировых знаменитостей родились в эту дату писательница Мари Лафайет, математик Якоб Штейнер, 22-ой президент США Гровер Кливленд, поэт Стефан Малларме, изобретатель двигателя Рудольф Дизель, кинорежиссер Люк Бессон.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Кириллов день. Наши предки радовались весне, окончательно пересаживаясь с саней на телеги. Крестьяне вовсю работали в саду и огороде. По давним приметам, все посаженные 18 марта молодые деревья хорошо приживутся.

С этого дня наши предки начинали собирать березовый сок и цветы мать-и-мачехи. Эти природные дары считаются полезными для здоровья.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы помнить о запретах этого дня, важно помнить, какой сегодня праздник отмечают в народе. В Кириллов день нельзя вредить природе, рубить деревья и топтать траву. Также запрещено есть мясо, молочные продукты и яйца, поскольку продолжается Великий пост 2025.

Об этом дне есть такие давние погодные приметы:

если до сих пор не прилетели скворцы, то заморозки задержатся;

гром ударил - пора сажать саженцы деревьев;

утки купаются и ныряют - к потеплению;

если зацвела мать-и-мачеха, то будет теплым апрель;

если появились мухи и комары, ягоды и грибы хорошо уродят.

Погода 18 марта в Украине будет пасмурной и прохладной, с дождем или мокрым снегом в нескольких областях.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю День ангела 18 марта отмечают Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наталья.

По старому стилю в праздник 18 марта принято поздравлять обладателей имен Адриан, Георгий, Давид, Егор, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Марк, Николай, Теодор, Федор, Ян, Ираида.

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