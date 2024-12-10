Народный праздник 10 декабря известен под названиями День Мины, Знамение, Романов день.

Дата 10 декабря издавна считается особенным и мистическим днём, когда очень важно быть ответственными. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что запрещено делать и какие известны приметы о погоде.

Что отмечаем 10 декабря - праздник в Украине

На официальном уровне в мире отмечаются День прав человека и Международный день защиты прав животных. Эти праздники отмечают работники правозащитных и волонтерских организаций.

По новому стилю верующие чтят мученика Мину, ближнего Иоанна и его родителей Стефана и Ангелину. По старому календарю чествуют преподобного Романа Антиохийского. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 10 декабря отмечают христиане.

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Наши предки в этот день преимущественно сидели дома из-за плохой погоды. Женщины занимались рукоделием, готовкой, уборкой и мытьем окон. Мужчины ремонтировали и утепляли помещения.

10 декабря считается удачным днём для лечения болезней и медицинских операций, а также избавления от душевных страданий. Удачно также пройдет борьба с вредными привычками.

Праздник сегодня считается особенным и мистическим днём. Согласно приметам, все сделанные сегодня поступки (как хорошие, так и злые) вернутся к человеку бумерангом. А любые сказанные слова будут иметь большие последствия. Поэтому сегодня нужно хорошо подумать перед тем, как что-то сказать или сделать. Также важными окажутся новые знакомства.

Кто родился 10 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Стрелец. Именинник этого дня эмоциональные, страстные, активные. Они любят жизнь и имеют много увлечений. Очень упорны в достижении своих целей. Надолго запоминают как обиды, так и добрые поступки.

Что нельзя делать 10 декабря

Строго запрещено поступать необдуманно и совершать импульсивные поступки, иначе можете пожалеть в будущем.

Не стоит говорить обидные и злые слова, влезать в конфликты и спорить с близкими - отношения навсегда испортятся.

В праздник 10 декабря нельзя никого обманывать и льстить - ложь обязательно раскроется позднее.

Неудачный день для рыбалки и сбора грибов.

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