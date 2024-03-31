Какой церковный праздник отмечают 1 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать.

1 апреля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобную Марию Египетскую. В народном календаре - Марьин день. Рассказываем о его запретах и приметах, что празднуют в церкви 1 апреля по старому стилю.

1 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

1 апреля по новому стилю (14 апреля по старому) - день памяти Марии Египетской, грешницы, ставшей святой.

Мария жила в середине V века, в Египте. Когда ей было 12, она отправилась в Александрию и там стала блудницей. Так и жила в грехе до 30 лет, пока случайно с группой паломников не попала в Иерусалим, в храм Гроба Господня. Но сначала Мария не смогла зайти в церковь - какая-то неведомая сила не пускала ее. Тогда девушка стала молиться и плакать перед иконой Богородицы в притворе храма. Лишь после этого она смогла войти внутрь и там услышала голос: "Если перейдешь за Иордан, то обретешь блаженный покой".

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Мария так и сделала - перейдя реку, следующие 47 лет она провела в одиночестве в пустыне, в молитве и покаянии. Лишь однажды ее встретил иеромонах Зосима, которого Мария попросила прийти через год причастить ее. Монах так и сделал - он увидел, как женщина перешла с другого берега Иордана по воде, словно по суше. Спустя год Зосима нашел тело Марии в пустыне и похоронил ее - могилу для нее вырыл лев.

Праздник 1 апреля по старому стилю - день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии.

О чем говорят приметы на 1 апреля

В народном календаре 1 апреля - праздник Марьин день, названный так в честь святой. Его приметы говорят о погоде:

синие облака - к дождю и потеплению;

гром гремит - будет теплое лето, а если одна молния - будет засушливое;

если на небе нет звезд - это к теплу.

Замечали, если стоит солнечная погода - такая же продлится еще несколько месяцев.

Что можно делать 1 апреля

Мария Египетская считается покровительницей женщин, особенно тех, кто грешит и хотел бы покаяться. Святой молятся, когда стараются победить тот или иной грех, просят отвести от греха и благословить на верность и целомудрие.

По народному поверью в Марьин день нужно вымыть входную дверь и повесить на нее подковку - рожками кверху, верят, что так дом будет защищен от зла и нечисти.

Что нельзя делать 1 апреля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, обижаться и обижать кого-либо, отказывать в помощи и милостыне.

Также в день памяти святой запрещается объедаться. Продолжается Великий пост 2024, тем, кто постится, в этот день положено сухоядение.

Народные приметы запрещают сегодня убивать пауков возле входной двери, а хлеб лучше ломать, а не резать.

1 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Ефим, Макар, Мария.

Ранее мы публиковали православный календарь на апрель 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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