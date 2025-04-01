Дата 1 апреля известна многими праздниками и народными обычаями.

Сегодняшняя дата примечательна уникальными народными традициями. Мы рассказали, что сегодня категорически запрещено делать, какой праздник 1 апреля наступает в мире и кто отмечает именины.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти преподобной Марии Египетской, раскаявшейся грешницы. Она является символом того, что даже прелюбодей может стать праведником. По старому календарю верующие чествуют мучеников Дарью и Хрисанфа.

Читайте в другой нашей статье подробности о том, какой сегодня церковный праздник отмечают христиане и о чем молятся.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальных праздников сегодня в Украине нет.

Среди выдающихся украинских деятелей родились 1 апреля писатель Николай Гоголь, борец за независимость Зенон Коссак-Тарнавский, журналист и историк Вахтанг Кипиани, участник российско-украинской войны и Герой Украины Дмитрий Апухтин.

Какой сегодня праздник в мире

Во всем мире отмечается 1 апреля праздник День смеха или День дурака. В этот праздник принято подшучивать над близкими. А различные компании устраивают розыгрыши и публикуют неправдивые забавные новости. Девиз этого дня: "Никому не верь!".

Другие известные сегодня праздники мира - Международный день птиц (День орнитолога), День растворимого кофе, День основания Apple, День борьбы с сексуальным насилием, День веселого чтения.

Из мировых знаменитостей сегодня родились врач Уильям Харвей, политик Отто фон Бисмарк, химик Рихард Зигмонди, психолог Абрахам Маслоу, футболист Ференц Пушкаш.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Марьин день и считается счастливым для женщин. Святой Марии можно молиться о женском счастье, счастливом материнстве, прощении грехов и утешении горя. Женщинам для крепкого здоровья рекомендуется пить березовый сок и умываться отваром листьев мать-и-мачехи.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает у украинцев, чтобы не нарушить его запреты. В этот день нельзя нарушать Великий пост, ссориться с близкими, переедать и злоупотреблять спиртным. Плохой приметой считается резать хлеб - лучше разломать его руками.

Об этом дне есть такие погодные приметы:

синие облака предвещают дождливую, но теплую погоду;

если дороги покрыты грязью, то апрель будет дождливым;

прилетели ласточки - морозов больше не будет;

ночью не видно звезд - к потеплению.

Погода 1 апреля принесет Украине небольшое похолодание и пасмурное небо. В большинстве областей ожидаются дожди и туман.

У кого День ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 1 апреля отмечают Иван, Макар, Сергей, Ефим и Мария.

По старому стилю в праздник 1 апреля поздравляют обладателей имен Дмитрий, Иван, Иннокентий, Дарья, София.

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