Что сегодня за праздник / коллаж УНИАН, фото pexels

Сегодняшняя дата примечательна уникальными народными традициями. Мы рассказали, что сегодня категорически запрещено делать, какой праздник 1 апреля наступает в мире и кто отмечает именины.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти преподобной Марии Египетской, раскаявшейся грешницы. Она является символом того, что даже прелюбодей может стать праведником. По старому календарю верующие чествуют мучеников Дарью и Хрисанфа.

Читайте в другой нашей статье подробности о том, какой сегодня церковный праздник отмечают христиане и о чем молятся.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальных праздников сегодня в Украине нет.

Среди выдающихся украинских деятелей родились 1 апреля писатель Николай Гоголь, борец за независимость Зенон Коссак-Тарнавский, журналист и историк Вахтанг Кипиани, участник российско-украинской войны и Герой Украины Дмитрий Апухтин.

Какой сегодня праздник в мире

Во всем мире отмечается 1 апреля праздник День смеха или День дурака. В этот праздник принято подшучивать над близкими. А различные компании устраивают розыгрыши и публикуют неправдивые забавные новости. Девиз этого дня: "Никому не верь!".

Другие известные сегодня праздники мира - Международный день птиц (День орнитолога), День растворимого кофе, День основания Apple, День борьбы с сексуальным насилием, День веселого чтения.

Из мировых знаменитостей сегодня родились врач Уильям Харвей, политик Отто фон Бисмарк, химик Рихард Зигмонди, психолог Абрахам Маслоу, футболист Ференц Пушкаш.

Что за праздник сегодня / фото Pixabay

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Марьин день и считается счастливым для женщин. Святой Марии можно молиться о женском счастье, счастливом материнстве, прощении грехов и утешении горя. Женщинам для крепкого здоровья рекомендуется пить березовый сок и умываться отваром листьев мать-и-мачехи.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает у украинцев, чтобы не нарушить его запреты. В этот день нельзя нарушать Великий пост, ссориться с близкими, переедать и злоупотреблять спиртным. Плохой приметой считается резать хлеб - лучше разломать его руками.

Об этом дне есть такие погодные приметы:

  • синие облака предвещают дождливую, но теплую погоду;
  • если дороги покрыты грязью, то апрель будет дождливым;
  • прилетели ласточки - морозов больше не будет;
  • ночью не видно звезд - к потеплению.

Погода 1 апреля принесет Украине небольшое похолодание и пасмурное небо. В большинстве областей ожидаются дожди и туман.

У кого День ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 1 апреля отмечают Иван, Макар, Сергей, Ефим и Мария.

По старому стилю в праздник 1 апреля поздравляют обладателей имен Дмитрий, Иван, Иннокентий, Дарья, София.

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