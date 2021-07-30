Какой праздник 30 июля / Фото ua.depositphotos.com

В этот день в мире отмечаются Международный день дружбы, День "Поделитесь обнимашками", День системного администратора, Всемирный день вышивания, Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Всемирный день сноркелинга.

В Украине - День системного администратора, в США - День чизкейка, День корявости, Фестиваль воздушных шаров, День разговора в лифте, День поддержки общественного образования, День книги в мягкой обложке, День тестя и свера, День информаторов, в Таджикистане - День работников пожарной охраны, на Кубе - День мучеников революции, в Марокко - День трона, в Малайзии - День рождения султана Паханга, в Австралии - Школьный день дерева, на Бермудах - День Сомерса.

Памятные даты 30 июля, годовщины и события

В этот день в 1935 году британское издательство "Penguin Books" совершило революцию в издательском деле - выпустило первую в мире "карманную" книжку. Идея выпуска дешевых (по цене 10 сигарет) книжек в исключительно мягкой обложке и карманного формата, прародителем которой является глава издательства Аллен Лейн, обеспечила массовые тиражи как популярных, так и классических произведений.

Читайте такжеИменинники 30 июля: какое имя дать ребенку и у кого именины сегодняВ 1956 году официальный девиз США "In God We Trust" появился на американских долларах. Эта фраза взята из гимна страны, текст которого был написан в 1814 году Фрэнсисом Скоттом Ки. Впервые она была использована в 1864 году Салмоном Портлендом Чейзом при чеканке монеты номиналом 2 цента.

30 июля 1984 года состоялась премьера многосерийного телесериала "Санта-Барбара". Он транслировался по 15 января 1993 года на телеканале NBC. Всего снято 2137 серий.

Какой сегодня церковный праздник

Церковный праздник 30 июля / ua.depositphotos.com

Православная церковь 30 июля чтит память великомученицы Марины Антиохийской, которая стала жертвой гонений на христиан. Также церковь чтит память преподобного Лазаря Галисийского. Другие названия праздника: "Марина с Лазарем", "Огненная Мария", "Зори с лазорями". В народе святая Марина ассоциировалась с большой водой, точнее с большим дождем, а преподобный Лазарь - с лазоревыми отблесками молний.

Что сегодня нельзя делать

У предков было поверье, что в этот день нельзя смотреть на зарницы.

Приметы на 30 июля    

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

  • гроза - осень будет дождливой, а зима - с метелями;
  • день жаркий - зима будет холодной;
  • зарницы голубые - будет много орехов;
  • дождь - к перемене погоды.

Именины 30 июля

Именины у Маргариты, Марины, Лазаря, Леонида и Вероники.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева