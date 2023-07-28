Ежегодно в конце июля системные администраторы отмечают неофициальный профессиональный праздник. День сисадмина отмечают в последнюю пятницу июля - в 2023 году это 28 число.
Системный администратор - это тот человек, чью работу не видно, но без которого в офисе ничего не работает. В его обязанности входит обеспечение постоянной работы компьютерной техники, программного обеспечения и интернета. В разговорной речи системных администраторов еще называют сисадминами или просто админами.
В День сисадмина стоит поздравить знакомых, которые трудятся на такой должности, и поблагодарить их за труд.
История праздника День сисадмина
По легенде этот праздник придумал американский сисадмин Тед Кекатос, который расстроился, что сисадминам на фирмах никогда не дарят подарки, а их труд не замечают. Он решил учредить праздник в честь своей профессии, в результате чего 28 июля 2000 года впервые был отпразднован День сисадмина.
Несмотря на то, что окружающие высмеяли Кекатоса, созданный им веб-сайт, посвященный празднику, в первые дни привлек около 500 тысяч посетителей. В наши дни День сисадмина отмечается более чем в 20 странах.
Что подарить знакомому сисадмину
- Фитнес-браслет или смарт-часы;
- Дизайнерскую метеостанцию в минималистском стиле;
- Мультиадаптер, подходящий к любым типам разъемов;
- Держатель для наушников, препятствующий их запутыванию;
- Мобильную батарею для смартфона;
- Беспроводные колонки;
- Небольшой 3D-принтер, признанный устройством будущего;
- Перчатки-гарнитуру, которые не только согреют в холодное время года, но и позволят поговорить по телефону без неудобства.
Лучшие поздравления с Днем сисадмина 2023
Спутан весь, как проводами,
Неотложными делами:
Там проблема, тут завис,
Где-то вирус файлы сгрыз...
Стоп! А ну все быстро кинь,
Ногу за ногу закинь!
День сегодня сисадмина,
Лучше примем витаминов,
А под свежее пивко
Праздник встретится легко!
***
Сисадмины, поздравляю.
Ваш сегодня славный день.
Пусть в компьютерах копаться
Никогда не будет лень.
В деле вы, бесспорно, профи,
Все пропало бы без вас.
Пусть фартит вам на работе,
Вы ребята — просто класс.
***
Сисадмин у нас в почёте,
Чуть поломка — "help!" кричим,
А в ответ всегда: "Спокойно!
Всё решу! Я ж сисадмин!".
Щёлкнет клавишами резво,
Замелькает наш экран,
Заработает чудесно,
Повезло с админом нам!
***
Сисадмин наш дорогой,
Поздравления принимай!
Улыбайся, будь собой,
В быль желания воплощай!
Будь здоров и полон сил,
Пусть растет зарплата вверх!
Мы желаем, чтоб дарил
Каждый день тебе успех!
Всех сисадминов поздравляю с праздником! Желаю стабильности и стабильного высокоскоростного инета. Желаю, чтобы в жизни не было, сбоев, провисов и багов. Пускай мониторы приветливо светятся, вирусы и ошибки лечатся, вопросы легко решаются. Здоровья вам и побольше сил, чтобы каждый из вас легко любого "трояна" победил.
***
Ты замечательный системный администратор, ведь эта профессия — твое призвание! Желаю, чтобы каждый рабочий день приносил тебе новые успехи и достижения! Пускай размер зарплаты всегда радует тебя, а начальство тебя ценит и относится к тебе лояльно!
***
Поздравляю всех сисадминов. Желаю, чтобы в жизни у вас ничего не висело, не лагало, не вылетало и не глючило. Желаю, чтобы ни один хакер не смог пробить вашу защиту и нарушить ваше личное счастье. Пускай мониторы светятся, мозг трудится, а работа приносит хорошую зарплату и моральное удовольствие.
***
Поздравляем наших замечательных, умных, образованных, эрудированных и очень толковых сисадминов! Пускай любая электроника в ваших руках оживает. Пускай все системы в вашей жизни работают без сбоев, зависаний и вылетов. Пускай вирусы не тревожат ни ваше здоровье, ни ваше "железо"!