28 июля поздравьте знакомых сисадминов с профессиональным праздником.

Ежегодно в конце июля системные администраторы отмечают неофициальный профессиональный праздник. День сисадмина отмечают в последнюю пятницу июля - в 2023 году это 28 число.

Системный администратор - это тот человек, чью работу не видно, но без которого в офисе ничего не работает. В его обязанности входит обеспечение постоянной работы компьютерной техники, программного обеспечения и интернета. В разговорной речи системных администраторов еще называют сисадминами или просто админами.

В День сисадмина стоит поздравить знакомых, которые трудятся на такой должности, и поблагодарить их за труд.

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История праздника День сисадмина

По легенде этот праздник придумал американский сисадмин Тед Кекатос, который расстроился, что сисадминам на фирмах никогда не дарят подарки, а их труд не замечают. Он решил учредить праздник в честь своей профессии, в результате чего 28 июля 2000 года впервые был отпразднован День сисадмина.

Несмотря на то, что окружающие высмеяли Кекатоса, созданный им веб-сайт, посвященный празднику, в первые дни привлек около 500 тысяч посетителей. В наши дни День сисадмина отмечается более чем в 20 странах.

Что подарить знакомому сисадмину

Фитнес-браслет или смарт-часы;

Дизайнерскую метеостанцию в минималистском стиле;

Мультиадаптер, подходящий к любым типам разъемов;

Держатель для наушников, препятствующий их запутыванию;

Мобильную батарею для смартфона;

Беспроводные колонки;

Небольшой 3D-принтер, признанный устройством будущего;

Перчатки-гарнитуру, которые не только согреют в холодное время года, но и позволят поговорить по телефону без неудобства.

Лучшие поздравления с Днем сисадмина 2023

Спутан весь, как проводами,

Неотложными делами:

Там проблема, тут завис,

Где-то вирус файлы сгрыз...

Стоп! А ну все быстро кинь,

Ногу за ногу закинь!

День сегодня сисадмина,

Лучше примем витаминов,

А под свежее пивко

Праздник встретится легко!

***

Сисадмины, поздравляю.

Ваш сегодня славный день.

Пусть в компьютерах копаться

Никогда не будет лень.

В деле вы, бесспорно, профи,

Все пропало бы без вас.

Пусть фартит вам на работе,

Вы ребята — просто класс.

***

Сисадмин у нас в почёте,

Чуть поломка — "help!" кричим,

А в ответ всегда: "Спокойно!

Всё решу! Я ж сисадмин!".

Щёлкнет клавишами резво,

Замелькает наш экран,

Заработает чудесно,

Повезло с админом нам!

***

Сисадмин наш дорогой,

Поздравления принимай!

Улыбайся, будь собой,

В быль желания воплощай!

Будь здоров и полон сил,

Пусть растет зарплата вверх!

Мы желаем, чтоб дарил

Каждый день тебе успех!

Всех сисадминов поздравляю с праздником! Желаю стабильности и стабильного высокоскоростного инета. Желаю, чтобы в жизни не было, сбоев, провисов и багов. Пускай мониторы приветливо светятся, вирусы и ошибки лечатся, вопросы легко решаются. Здоровья вам и побольше сил, чтобы каждый из вас легко любого "трояна" победил.

***

Ты замечательный системный администратор, ведь эта профессия — твое призвание! Желаю, чтобы каждый рабочий день приносил тебе новые успехи и достижения! Пускай размер зарплаты всегда радует тебя, а начальство тебя ценит и относится к тебе лояльно!

***

Поздравляю всех сисадминов. Желаю, чтобы в жизни у вас ничего не висело, не лагало, не вылетало и не глючило. Желаю, чтобы ни один хакер не смог пробить вашу защиту и нарушить ваше личное счастье. Пускай мониторы светятся, мозг трудится, а работа приносит хорошую зарплату и моральное удовольствие.

***

Поздравляем наших замечательных, умных, образованных, эрудированных и очень толковых сисадминов! Пускай любая электроника в ваших руках оживает. Пускай все системы в вашей жизни работают без сбоев, зависаний и вылетов. Пускай вирусы не тревожат ни ваше здоровье, ни ваше "железо"!

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