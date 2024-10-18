Народный праздник 18 октября известен под названиями Лука Голодный, Луков день, Харитины-первые холстины.

Наши предки 18 октября занимались оздоровлением и готовились к зиме. День считается удачным для женщин, но имеет несколько строгих запретов. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что запрещено делать и какой характер у именинников дня.

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Что отмечаем 18 октября - праздник в Украине

По новому стилю в этот день Православная церковь Украины чтит апостола и автора одного из Евангелий Луку. По старому стилю сегодня вспоминали мученицу Харитину Амисийскую. Ранее УНИАН подробно рассказывал, какой сегодня церковный праздник по старому и новому стилю.

Апостол Лука в представлении наших предков был покровителем иконописцев и живописцев. Сегодняшний день считался удачным для художников и в целом для любого творчества и рукоделия. Женщины занимались вышивкой в этот вечер. По приметам, любой созданный сегодня предмет искусства получится удачным.

Крестьяне в праздник 18 октября готовились к зиме: утепляли помещения, занимались ремонтом и починкой, осматривали припасы. На участках собирали последний урожай фруктов и ягод. Плоды засушивали, чтобы зимой готовить целебные настойки.

Не забывали также об оздоровительных процедурах. В течение октября люди закаливались: обтирались мокрым полотенцем, ходили босиком по траве и принимали домашние настойки. Девушки мыли волосы калиновым соком.

18 октября - удачная дата для женщин. У них будут получаться запланированные дела. А у беременных легко пройдут роды.

Кто родился 18 октября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак зодиака Весы. Именинники этого дня по характеру волевые, амбициозные, упрямые. Они упорно идут к своей цели, не обращая внимания на преграды. Не умеют признавать свои ошибки и тяжело воспринимают другое мнение. Имеют нестандартное креативное мышление.

Что нельзя делать 18 октября

Лениться, бездельничать, откладывать выполнение важных задач сегодня - к неудачам и проблемам в делах.

В праздник сегодня нельзя хвастаться своими достижениями, достатком, выставлять напоказ богатство и делиться планами с малознакомыми людьми. Всё это может привести к потери имущества.

Нельзя есть острую, очень соленую, маринованную пищу, а также переедать и злоупотреблять алкоголем, иначе начнутся серьезные проблемы с желудком.

Не завидуйте чужому счастью и успеху сегодня. Иначе на вас перейдут проблемы объекта зависти.

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