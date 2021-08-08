Сегодня христианская церковь почитает память трех священномучеников.

Ермолай, Ермипп и Ермократ были священниками в Никодимии. В те времена многие верующие подвергались гонению на христиан со стороны правительства. Святые скрывались в разных местах, обращая народ к истинной вере. В итоге были схвачены язычниками и преданы мечу. В этот день также отмечается народный праздник 8 августа - Ермолаев день.

Также сегодня наступает черное новолуние в августе, и ранее мы вам подробно рассказывали, как в этом месяце небесное светило повлияет на людей.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти преподобномученицы Параскевы

Девушка родилась в благочестивой семье в пятницу, поэтому ее назвали Параскевой. На греческом это значит "пятница". Она была христианкой, язычники не единожды принуждали ее отречься от веры, но девушка была непреклонна. Князь Антонин приказал бросить ее в чашу со смолой, но Параскева осталась жива. Император посмотрел в котел и ослеп. Девушка исцелила его, а многих других после обратила в христианство. После смерти ее мощи хранились в Константинополе.

Праздник 8 августа - день памяти преподобного Моисея Угрина

Молодой человек происходил из Венгрии, поэтому и называли его Угрин. В 1018 году князь польский завоевал Киев и многих взял в плен, в том числе и Моисея. Шесть лет он просидел в темнице, приняв там Господа и обет безбрачия.

Читайте такжеИменины 8 августа: какое имя дать ребенку и кто празднует именины сегодняОднажды польская женщина пыталась соблазнить Моисея, но он не сдавался. Многие уговаривали его жениться, но святой был предан своей вере. Полька освободила его, предлагая богатства и угрожая пытками, а Моисей принял монашеский постриг и сказал, что ничего не боится. Женщина, узнав об этом, приказала его избить.

Моисей после этого мучился до конца жизни. За это Господь наказал женщину - ее убили во время мятежа в Польше. Моисей получил свободу и жил в пещере в посте и молитве, а через 10 лет скончался.

Приметы 8 августа

если кот или кошка трутся у хозяйских ног, дают себя погладить - весь год будет хорошим;

мухи кусаются и становятся назойливыми - жди дождя;

лягушки прыгают около водоемов по берегу - тоже к дождю.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки в этот день не выходили в поле, женщинам запрещалось заниматься рукоделием, шить и вязать.

Что можно делать 8 августа

Считается, что в этот день можно делать заготовки на зиму из яблок. Также хозяйки варят компоты, делают вино. Кроме того, сегодня можно заниматься любимым хобби и получать знания.

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Автор: Кристина Кащавцева