Христиане отмечают церковный праздник 8 августа в честь мученика Ермолая и монаха Киево-Печерского монастыря Моисея Угрина. Святому Моисею молятся о сохранении брака и избавлении от блудных желаний.
День 8 августа считается лучшим за лето для сбора лекарственных растений. Наши предки считали, что в этот день растения наполняются огромной целебной мощью. Жатва к этой дате подходила к концу: собранное зерно старались быстрее убрать в сарай, пока не начались дожди.
С 8 августа можно собирать яблоки, но пока не наступил Яблочный спас, есть их нельзя. Из этих фруктов сегодня готовят компоты, варенье, яблочное повидло. К этому времени поспевает картошка и в сухую погоду её уже можно выкапывать.
Что нельзя делать 8 августа
- Нельзя ревновать свою половинку, иначе в отношениях будет серьезный разлад.
- Женщинам нельзя шить и вязать. Кто возьмет иголку в руки, тот будет несчастен.
- Если в дом зашел кот, то его сегодня нельзя выгонять, иначе случится несчастье.
Приметы погоды 8 августа
- Если на верхушке березы пожелтели листья, то осень будет ранней.
- Если день теплый, но пасмурный, то весь август таким будет.
- Если птицы перестали петь, то осень будет ранней и прохладной.
- Много мошек летает над водоемами - к дождю.