Народный праздник 8 августа имеет названия Ермолай, Моисей, Параскева, Ермолаев день, Марьев день.

Христиане отмечают церковный праздник 8 августа в честь мученика Ермолая и монаха Киево-Печерского монастыря Моисея Угрина. Святому Моисею молятся о сохранении брака и избавлении от блудных желаний.

День 8 августа считается лучшим за лето для сбора лекарственных растений. Наши предки считали, что в этот день растения наполняются огромной целебной мощью. Жатва к этой дате подходила к концу: собранное зерно старались быстрее убрать в сарай, пока не начались дожди.

С 8 августа можно собирать яблоки, но пока не наступил Яблочный спас, есть их нельзя. Из этих фруктов сегодня готовят компоты, варенье, яблочное повидло. К этому времени поспевает картошка и в сухую погоду её уже можно выкапывать.

Что нельзя делать 8 августа

Нельзя ревновать свою половинку, иначе в отношениях будет серьезный разлад. Женщинам нельзя шить и вязать. Кто возьмет иголку в руки, тот будет несчастен. Если в дом зашел кот, то его сегодня нельзя выгонять, иначе случится несчастье.

Приметы погоды 8 августа

Если на верхушке березы пожелтели листья, то осень будет ранней.

Если день теплый, но пасмурный, то весь август таким будет.

Если птицы перестали петь, то осень будет ранней и прохладной.

Много мошек летает над водоемами - к дождю.

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