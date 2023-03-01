Какой праздник 1 марта отмечают христиане, о чем молиться, приметы и запреты дня.

1 марта православные чтят память святых начала IV века: Памфила пресвитера и 11 мучеников - Валента диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии.

Народный праздник 1 марта 2023 называли Ярилин день - в честь древнего славянского бога весны и весеннего плодородия Ярилы.

Церковный праздник 1 марта - день памяти Памфила

Памфил жил в III веке и был пресвитером в Кесарии Палестинской. На то время он был одним из самых больших богословов. Родился Памфил в Берите Финикийском, получил хорошее образование. Когда он стал пресвитером, то стал изучать христианскую литературу. Кроме этого, Памфил собирал христианские письменные памятники и объяснял Священное Писание - ему удалось собрать библиотеку из 30 тысяч томов. При церкви Памфил организовал богословскую школу и обратил в христианство многих язычников.

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Помогали святому в его делах святой Валент и святой Павел. Позже их всех по приказу правителя Кесарии Палестинской Урбана заключили в темницу, а с приходом преемника казнили вместе с другими мучениками.

Приметы на 1 марта

Если 1 марта идет снег - будет богатый урожай.

Солнечный и ясный день - весна будет теплой и ранней.

Если ветер теплый, то лето будет сырым и дождливым.

Туман выпадет - ждите ненастья.

Что можно делать 1 марта

В древности, если утром на 1 марта выпадал снег, то детей отправляли расчищать тропинки - чтобы они росли здоровыми и счастливыми. Также в этот день нужно было набрать и занести в дом немного снега. Когда он таял, то всем нужно было умыться этой водой - согласно примете, талая вода из весеннего снега придавала чистоту и особую силу.

Беременным нужно было 1 марта рано утром наблюдать за восходом солнца - Ярила, чтобы выносить и родить здорового малыша.

Что сегодня нельзя делать

1 марта нельзя ругаться - если вдруг это произойдет, то можете не помириться до самой Пасхи. Также в этот день не советовали одалживать деньги - чужой долг принесет в дом проблемы. 1 марта не шили и не вязали, так как считалось, что рукоделие будет не удачным. После заката солнца 1 марта нельзя стричь ногти, иначе быть беде.

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