Дата 1 марта примечательна несколькими украинскими и международными праздниками.

Начало весны знаменуется несколькими торжествами и памятным датами. Мы собрали самые интересные факты про сегодняшний день - какой праздник 1 марта отмечают в мире и в Украине, кто родился из знаменитостей и что нужно сделать всем для крепкого здоровья.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти святой Евдокии Илиопольской. По старому календарю верующие чтят пресвитера Памфила и с ним 11 мучеников. Читайте в другой нашей статье детали о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан, и как лучше его провести.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных праздников сегодня в Украине нет. 1 марта наступает скорбная дата День траура в честь Корюковской трагедии 1943 года. Венгерские войска, которые воевали на стороне Третьего Рейха, убили 6700 мирных жителей села Корюковка Черниговской области, а также сожгли все дома.

Видео дня

Из выдающихся украинцев в эту дату родились геолог Павел Тутковский, актер Борислав Брондуков, легкоатлет Александр Крикун, футболист Сергей Коновалов, боксер Сергей Дзинзирук.

Какой сегодня праздник в мире

Во всем мире отмечается 1 марта праздник Первый день весны. Для многих людей это любимое время года, поэтому встречают его с большой радостью.

Также на международном уровне известны сегодня праздники День нулевой дискриминации, Всемирный день иммунитета, День морских трав, День благодарности сотрудникам от начальства, День выключенных гаджетов, Всемирный день молитвы, День музыкальной терапии, День комплимента.

1 марта родились такие выдающиеся мировые деятели: композитор Фридерик Шопен, художник Оскар Кокошка, писатель Рюносуке Акутагава, кинорежиссеры Рон Говард и Зак Снайдер, актер Дженсен Эклз, певец Джастин Бибер.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Авдотья Весновка. Наши предки в этот день откладывали всю работу и проводили время с близкими, радуясь наступлению весны. Крестьяне выносили на улицу семена овощей, чтобы закалить к морозам.

По народной традиции эта дата считается удачной для новых знакомств, примирения, налаживания отношений. Счастливой приметой 1 марта считается увидеть солнечный рассвет. Такой человек будет весь год здоровым, а у беременных легко пройдут роды.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы знать о запретах этого дня, важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе. Сегодня нельзя сплетничать, ругаться матом, стричь ногти. Запрещено ссориться с близкими, иначе до самой Пасхи не помиритесь. Не стоит скупиться и отказывать в помощи близким, иначе и вам не будут помогать.

В этот день известны такие погодные приметы:

погода в этот день переменчивая и быстро изменится;

прогремел гром - к холодному марту;

южный ветер дует - к потеплению;

пошел снег - в лесах много грибов уродится.

Погода 1 марта в Украине будет теплой и облачной, с дождями или мокрым снегом в большинстве областей.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю День ангела 1 марта отмечают Александр, Антон, Василий, Вениамин, Иван, Михаил, Нестор, Петр, Ян, Александра, Анна, Антонина, Дарья, Евдокия, Матрена, Надежда, Ольга.

По старому стилю праздник 1 марта наступает у обладателей имен Даниил, Еремей, Илья, Макар, Павел, Самуил, Юлиан.

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