8 мая гороскоп обещает удачу во всем, что связано с организационными моментами и общением. День подходит для поиска компромиссов, "разруливания" сложных ситуаций.
Об этом говорится в прогнозе астрологов, сообщает "1001 гороскоп".
Овен
В этот день Овен захочет взять ситуацию в своих руки, и окружающие отдадут ему в этом пальму первенства.
Телец
Звезды гороскопа предупреждают Тельца, что кто-то попробует воспользоваться своим положением, связями или личным обаянием, чтобы втянуть его в свои игры.
Близнецы
Завтра Близнецы будут легко, как по волшебству, входить в контакт с другими людьми, заражая их своими идеями и эмоциями.
Рак
Раку 8 мая звезды советуют задуматься о личностном и карьерном росте, почитать соответствующую литературу.
Лев
В это день для того, чтобы добиться нужного результата в делах, Льву достаточно использовать свою харизму – отказать ему не сумеет никто.
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Дева
Завтра Дева будет способна направлять действия окружающих в нужное ей русло. Для этого она может задействовать связи, намеки, обещания, слухи.
Весы
Вместе с единомышленниками Весы могут смело браться за решение любой задачи – стратегия окажется очень успешной!
Скорпион
8 мая от Скорпиона потребуется проявить терпение и понимание по отношению к человеку, которому необходима его помощь.
Стрелец
В этот день Стрелец встанет перед выбором: либо не справиться с полным объемом задач, либо бесцеремонно «припрячь» к ним еще кого-то.
Козерог
Завтра Козерог будет более душевным и открытым в общении, чем обычно. Противиться обаянию его искренности окружающим будет почти невозможно.
Водолей
Водолею удастся блеснуть знаниями перед окружающими или же завязать многообещающее знакомство.
Рыбы
У Рыб могут произойти интересные встречи и знакомства, которые окажут влияние на их дальнейшую жизнь.
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