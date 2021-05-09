Звезды предупреждают, что 10 мая любые попытки надавить на кого-то, а тем более запрячь в чужие дела, могут вызвать решительный отпор
Об этом говорится в прогнозе астрологов, сообщает "1001 гороскоп".
Овен
В этот день у Овна может представиться возможность, связанная с финансами, – если он откажется от нее, то будет долго об этом жалеть.
Телец
Звезды гороскопа обещают Тельцу, что его интеллектуальный потенциал завтра достигнет заоблачных высот.
Близнецы
10 мая у Близнецов не будет возможности расслабиться и заняться тем, чем они считают нужным.
Рак
Звезды гороскопа обещают: как вы скажете, так и будет. Главное для Рака завтра – мыслить в правильном ключе.
Лев
В этот день у Льва могут возникнуть трудности с самоорганизацией и дисциплиной: ему вдруг захочется нарушить свой однообразный жизненный ритм.
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Дева
Завтра Дева не сможет сосредоточиться на чем-то одном. В течение дня жизнь способна то и дело подбрасывать ей что-то любопытное.
Весы
Весы 10 мая будут демонстрировать прекрасную бойцовскую форму! И окружающие смогут это по достоинству оценит.
Скорпион
Завтра ум Скорпиона будет открыт и свободен от шаблонов, а значит, вероятность произвести какую-нибудь очень удачную идею у него завтра велика.
Стрелец
В этот день Стрелец способен с головой увлечься любой, даже самой мелкой, проблемой.
Козерог
Если вы хотите продемонстрировать свой интеллект в самом выгодном свете – смело идите вперед!
Водолей
Командирский настрой способен обеспечить завтра Водолею немало претензий со стороны близких людей.
Рыбы
Завтра в доме Рыб или на их рабочем столе может царить ужасный кавардак.
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