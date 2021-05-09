Астрологи рассказали, что звезды сулят всем знакам Зодиака в понедельник, 10 мая.

Звезды предупреждают, что 10 мая любые попытки надавить на кого-то, а тем более запрячь в чужие дела, могут вызвать решительный отпор

Об этом говорится в прогнозе астрологов, сообщает "1001 гороскоп".

Овен

В этот день у Овна может представиться возможность, связанная с финансами, – если он откажется от нее, то будет долго об этом жалеть.

Телец

Звезды гороскопа обещают Тельцу, что его интеллектуальный потенциал завтра достигнет заоблачных высот.

Близнецы

10 мая у Близнецов не будет возможности расслабиться и заняться тем, чем они считают нужным.

Рак

Звезды гороскопа обещают: как вы скажете, так и будет. Главное для Рака завтра – мыслить в правильном ключе.

Лев

В этот день у Льва могут возникнуть трудности с самоорганизацией и дисциплиной: ему вдруг захочется нарушить свой однообразный жизненный ритм.

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Дева

Завтра Дева не сможет сосредоточиться на чем-то одном. В течение дня жизнь способна то и дело подбрасывать ей что-то любопытное.

Весы

Весы 10 мая будут демонстрировать прекрасную бойцовскую форму! И окружающие смогут это по достоинству оценит.

Скорпион

Завтра ум Скорпиона будет открыт и свободен от шаблонов, а значит, вероятность произвести какую-нибудь очень удачную идею у него завтра велика.

Стрелец

В этот день Стрелец способен с головой увлечься любой, даже самой мелкой, проблемой.

Козерог

Если вы хотите продемонстрировать свой интеллект в самом выгодном свете – смело идите вперед!

Водолей

Командирский настрой способен обеспечить завтра Водолею немало претензий со стороны близких людей.

Рыбы

Завтра в доме Рыб или на их рабочем столе может царить ужасный кавардак.

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Автор: Иван Бойко