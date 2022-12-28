УНИАН рассказал, где нельзя ставить елку, чтобы не случилось беды.

Новый год 2023 невозможно представить без вечнозеленой красавицы. Елка создает уют в доме и заряжает праздничным настроением. Но чтобы дерево не осыпалось и не загорелось, а также не принесло в дом негативную энергетику - нужно правильно выбрать время и место для установки праздничного дерева.

Ранее мы рассказывали, как нарядить елку на Новый год красиво и оригинально, а также объясняли, как выбрать елку на Новый год.

Где нельзя ставить елку - неудачные места

Чтобы елка не загорелась и не пожелтела, её нельзя ставить возле источников тепла, например, возле батареи или кондиционера. Такие места могут быть пожароопасными.

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Живую елку нельзя заносить в дом сразу после покупки. Сначала оставьте дерево на несколько часов в прихожей или в подъезде, иначе она может осыпаться от резкого перепада температур.

Не стоит размещать дерево прямо под окном. Прямые солнечные лучи не полезны для живого дерева.

Центр комнаты - не самое подходящее место для новогодней елки. В таком месте вы часто будете задевать елку, из-за чего дерево быстро потеряет красивый вид и станет потрепанным. Кроме того, в фен-шуй центр комнаты отвечает за здоровье и он должен быть свободным от вещей, чтобы в доме никто не болел.

Не стоит ставить елку на полу, если в доме есть коты или маленькие дети, которые любят играть с деревом. В таком случае лучше купить маленькое деревце и поставить его на в недоступном месте.

Когда нельзя ставить ставить елку - худшие даты

Согласно народным приметам, новогоднюю елку нельзя ставить 22 ноября. В этот день, по представлениям наших предков, зима вступает в свои права, и этот день приносит "темную" энергетику.

С практической точки зрения живую елку нельзя ставить раньше, чем за неделю до Нового года. Елка сохраняет свежесть примерно 2 недели, поэтому не нужно спешить с её установкой. Если поставить дерево прямо перед Новым годом, то оно точно простоит до Рождества 7 января, а возможно даже сохранится свежим на Старый Новый год (праздник Василия).

Если у вас искусственная елка, то дата её установки не имеет значения. Ставьте её тогда, когда есть возможность для этого.

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