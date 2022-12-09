Старый Новый год украинцы издавна отмечали как Праздник Василия.

Старый Новый год - необычный праздник с забавным названием, который отмечают 14 января. Он возник в 1918 году из-за перехода на современный григорианский календарь. Тогда Новый год стал наступать на 13 дней раньше, но старая дата запомнилась народу и сохранилась до наших дней.

Для украинцев Старый Новый год - это скорее не светский, а православный праздник. На эту дату в православном календаре выпадает День святого Василия, который имеет уникальные давние традиции в украинской культуре.

Старый Новый год - история праздника

В 1918 году многие страны перешли со старого и неточного юлианского календаря на современный григорианский. Различие между ними составляет 13 дней. На украинских землях эти изменения также вступили в силу.

Однако Православная церковь отказалась от нововведений, и продолжила жить и отмечать праздники по старому стилю. Таким образом в православии все церковные праздники отмечаются на 13 дней позднее современной даты. День святого Василия, который раньше украинцы отмечали в первый день года, теперь выпадает на 14 января. А 13 января (31 декабря по старому календарю) верующие отмечают День Меланки.

Важно отметить, что ПЦУ уже готова к реформе календаря, если согласятся прихожане. Митрополит Епифаний заявил, что если верующие согласятся, то церковь может перейти на современный календарь. Тогда День Святого Василия будут праздновать 1 января, как это было до 1918 года.

Как отмечают Старый Новый год в Украине

Украинцы издавна отмечали День святого Василия, который был первым днем года, посеваниями и походами по соседним домам. Празднование ещё начинали накануне праздника, в День Меланки или в Щедрый вечер.

На Щедрый вечер (13 января) накрывали богатый стол с кутьей, варениками и блинами. Вечером молодые наряжалась в "козу Меланку" и ходили по соседним домам, щедровали, желали хозяевам достатка и просили угощения.

На День Василия (14 января) принято ходить по домам родных, крестных и соседей, и посевали им порог зерном. Если щедровать могут все, то посевают только мужчины. Посевальщик произносит посевальный стих, а хозяева дома за это дают угощение или немного денег. Считается, что в этот день первым в дом должен войти мужчина.

Также на Старый Новый год принято посещать церковную службу. Святой Василий считается покровителем свиней, поэтому 14 января на стол ставят свиные блюда. Также хозяйки выпекают печенье в форме свиней. Девушки в этот день гадали на суженых.

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