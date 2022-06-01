День защиты детей в этом году пройдет в условиях военного положения.

День защиты детей - международный праздник, который отмечается 1 июня. Этот праздник создан с целью напомнить нам, что дети - это самостоятельные личности со своими страхами и проблемами. Все дети нуждаются в поддержке и защите от взрослых. Особенно важным этот праздник кажется во время войны, когда многие дети стали сиротами, лишились дома или уехали из родного города.

День защиты детей 2022: как отмечается

Обычно в этот день каждый город готовит увеселительную программу для детей. У школьников начинаются летние каникулы, и они вместе с родителями посещают выставки, кафе и аттракционы.

В этом году праздник пройдет в условиях войны. Официальной программы мероприятий в Киеве и других городах не будет, но без развлечений дети не останутся. 1 июня будут бесплатно работать для детей многие зоопарки, кафе, выставки и мастер-классы. Такие мероприятия помогут поддержать психику ребенка во время войны.

С Днем защиты детей 2022: проза и стихи

Пусть будет побольше мира и добра,

Пусть жизнь будет радости полна,

Пусть сбываются все мечты,

Желаю в сердце теплоты!

****

Пусть каждый день сбываются мечты,

Здоровья, везения тебе, тепла и доброты,

Пусть будет все о чем мечталось,

И все задуманное чтобы получалось!

***

Вотт и лето наступило,

Нынче первый день!

Нужный праздник подарило,

Праздник всех детей.

Пусть он будет светлым, ярким,

Полон волшебства.

Пусть от счастья и подарков

Светятся глаза. Д

етский смех не умолкает,

По стране звенит.

Все желания исполняет

И добром манит!

***

В самый первый день июня

Поздравляем всех детей!

Пусть их жизнь будет чудной,

Полна сказок и огней,

Смеха, радостей, веселья,

Ласки, игр и любви,

Поздравлений и подарков.

Пусть резвятся малыши!

***

Хочу, чтоб дети всей земли

Спокойно жили, не страдая.

Пускай купаются в любви,

Смеются радостно, играют.

Пусть не болеют никогда,

И их никто не обижает.

Пусть будут счастливы всегда,

Пусть Бог от бед их защищает...

***

Во всем мире этот день ―

Главный праздник для детей.

С Днем защиты ребятишек ―

И девчонок, и мальчишек!

Добрых летних вам деньков,

Меньше в небе облаков,

Бегать, прыгать, веселиться,

В вихре радости кружиться!

***

С Днем защиты детей! Пусть не только в этот праздничный день, но и в любой другой, каждый ребенок будет окружен любовью и заботой! Пусть сбываются все ваши желания, пусть родители всегда будут вам поддержкой. Идите по жизни с улыбкой, наши дорогие детки!

***

Дети – это наше будущее, наш смысл жизни и наше счастье. Пусть они о войнах и вражде узнают только из книг и никогда не увидят эти беды наяву. Пусть детям всегда светит солнце ярко, жизнь дарит приятные подарки, а ночью на чистом небе будут для них сиять миллионы красивых звезд. ...

***

Поздравляю с днем ​​защиты детей! Желаю благополучия в каждой семье. Счастливые искренние детские глаза. Здоровья и изобилия, душевной теплоты и сердечности, полноценного внимания, заботы и понимания. Берегите детей, они ведь наше продолжение! ...

***

Сегодня праздник у самых любимых, самых озорных и весёлых — наших деток. Пусть они никогда не болеют, пусть каждый день несёт им новые знания и открытия, пусть беззаботное время детства длится как можно дольше и пусть они будут самыми счастливыми!

С Днем защиты детей: картинки и открытки

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