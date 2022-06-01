День защиты детей - международный праздник, который отмечается 1 июня. Этот праздник создан с целью напомнить нам, что дети - это самостоятельные личности со своими страхами и проблемами. Все дети нуждаются в поддержке и защите от взрослых. Особенно важным этот праздник кажется во время войны, когда многие дети стали сиротами, лишились дома или уехали из родного города.
День защиты детей 2022: как отмечается
Обычно в этот день каждый город готовит увеселительную программу для детей. У школьников начинаются летние каникулы, и они вместе с родителями посещают выставки, кафе и аттракционы.
В этом году праздник пройдет в условиях войны. Официальной программы мероприятий в Киеве и других городах не будет, но без развлечений дети не останутся. 1 июня будут бесплатно работать для детей многие зоопарки, кафе, выставки и мастер-классы. Такие мероприятия помогут поддержать психику ребенка во время войны.
С Днем защиты детей 2022: проза и стихи
Пусть будет побольше мира и добра,
Пусть жизнь будет радости полна,
Пусть сбываются все мечты,
Желаю в сердце теплоты!
****
Пусть каждый день сбываются мечты,
Здоровья, везения тебе, тепла и доброты,
Пусть будет все о чем мечталось,
И все задуманное чтобы получалось!
***
Вотт и лето наступило,
Нынче первый день!
Нужный праздник подарило,
Праздник всех детей.
Пусть он будет светлым, ярким,
Полон волшебства.
Пусть от счастья и подарков
Светятся глаза. Д
етский смех не умолкает,
По стране звенит.
Все желания исполняет
И добром манит!
***
В самый первый день июня
Поздравляем всех детей!
Пусть их жизнь будет чудной,
Полна сказок и огней,
Смеха, радостей, веселья,
Ласки, игр и любви,
Поздравлений и подарков.
Пусть резвятся малыши!
***
Хочу, чтоб дети всей земли
Спокойно жили, не страдая.
Пускай купаются в любви,
Смеются радостно, играют.
Пусть не болеют никогда,
И их никто не обижает.
Пусть будут счастливы всегда,
Пусть Бог от бед их защищает...
***
Во всем мире этот день ―
Главный праздник для детей.
С Днем защиты ребятишек ―
И девчонок, и мальчишек!
Добрых летних вам деньков,
Меньше в небе облаков,
Бегать, прыгать, веселиться,
В вихре радости кружиться!
***
С Днем защиты детей! Пусть не только в этот праздничный день, но и в любой другой, каждый ребенок будет окружен любовью и заботой! Пусть сбываются все ваши желания, пусть родители всегда будут вам поддержкой. Идите по жизни с улыбкой, наши дорогие детки!
***
Дети – это наше будущее, наш смысл жизни и наше счастье. Пусть они о войнах и вражде узнают только из книг и никогда не увидят эти беды наяву. Пусть детям всегда светит солнце ярко, жизнь дарит приятные подарки, а ночью на чистом небе будут для них сиять миллионы красивых звезд. ...
***
Поздравляю с днем защиты детей! Желаю благополучия в каждой семье. Счастливые искренние детские глаза. Здоровья и изобилия, душевной теплоты и сердечности, полноценного внимания, заботы и понимания. Берегите детей, они ведь наше продолжение! ...
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Сегодня праздник у самых любимых, самых озорных и весёлых — наших деток. Пусть они никогда не болеют, пусть каждый день несёт им новые знания и открытия, пусть беззаботное время детства длится как можно дольше и пусть они будут самыми счастливыми!
С Днем защиты детей: картинки и открытки
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