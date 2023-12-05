5 декабря - День волонтера в Украине и мире.

Ежегодно 5 декабря отмечают Международный день волонтеров. Праздник учредили еще в 1985 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. В Украине волонтерское движение началось в 90-х годах, а официально его признали 10 декабря 2003 года, согласно Постановлению Кабмина. Что пожелать на День волонтера 2023 и как красиво поблагодарить тех, кто никогда не проходит мимо беды - в подборке ниже.

Волонтерство - это призвание. Неравнодушие к чужой беде, сопереживание, особый образ мышления. Это то, что объединяет волонтеров и ведет их вперед. Именно благодаря волонтерам сотни тысяч людей и животных по всему миру получают необходимую помощь.

Роль волонтеров в Украине сейчас, во время войны, трудно переоценить. Волонтеры - одни из тех, кто всегда стоит за спиной военных и помогает им, а также украинцам на оккупированных территориях, часто рискуя собственной жизнью. Сегодня волонтеры - самая мощная часть гражданского общества Украины, а волонтерское движение объединяет все города и общины государства и все социальные группы. Это идея, которая привлекает к борьбе за свободу Украины миллионы людей из разных стран мира.

Видео дня

Поздравьте волонтеров в этот день и сделайте им подарок - помогите донатом или любой другой посильной помощью или заботой о тех, кому это нужно.

День волонтера - поздравления

Декабрь, пятое число.

День добровольцев отмечаем.

Букет из самых добрых слов

Мы им от всей души вручаем.

Им благодарны мы за все,

За бескорыстность, человечность.

Их доброта весь мир спасет.

Синоним им - добросердечность.

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С Днем волонтера поздравляем людей с широкой душой, полной доброты и отзывчивости! Деятельность волонтера достойная и бескорыстная. Низкий поклон за Ваш труд, постоянное желание помочь нуждающимся! Желаем, чтобы за Ваши чистые сердца вы получили много подарков судьбы в виде здоровья, счастья, любви и долголетия.

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По доброй воле вы всегда

На помощь день и ночь спешите.

Сквозь дни, недели и года

Дела благие вы вершите.

Сегодня праздник ваш и вы

Примите наши поздравленья.

Пусть пожеланья не новы,

Но от души все - без сомненья.

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Если в жизни человека случилась беда, он никогда не останется без помощи, ведь в трудную минуту поддержку окажут добровольцы-волонтеры. Спасибо Вам, славные девушки и парни, за ваше доброе сердце и открытую душу. С Днем волонтера!

***

Спасибо вам за добрые дела,

Ведь вы по доброй воле их творите!

Желаю, чтоб дорога привела

Вас к множеству прекраснейших открытий.

А также к новым целям и мечтам,

Которые подарят благ вам много!

Здоровья, много сил желаю вам,

К успехам вас ведет пускай дорога!

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И пусть говорят, что современный мир жесток и все в нем измеряется деньгами, опровержением этому выступают добровольцы, способные на бескорыстную помощь! С праздником вас, наши люди с большим сердцем!

***

Труд добровольцев важен, нужен,

Они меняют мир порой

Тем, что в дожди, жару и стужу

Поддержат дружеской рукой.

Не ждут оплаты, поощрения,

Спокойно отдают свой труд.

У них такая точка зрения,

Они так чувствуют, живут.

Спасибо тем, кто помогает

Всем, кто слабей. Извечно так:

Кто чувствует и понимает,

В тех доброта - отличья знак.

***

Волонтеры - это настоящий пример доброты, человечности и бескорыстия. Спасибо Вам огромное, пусть все Ваши добрые дела непременно будут вознаграждены. С Днем волонтера!

***

Эти люди без оглядки

Силы, жизни отдают.

Не постигнуть всем загадки,

Отчего вперед идут.

Добровольцев поздравляю,

Вам ребята, мой поклон.

Ведь для вас в душе особый,

Свой неписаный закон.

***

Поздравляю с Днем волонтера! Мир не без добрых людей, и вы - этому подтверждение. Благодаря бескорыстному труду, отзывчивости, сплоченности вам удается сразу протянуть руку помощи тем, кто в вас нуждается. Пусть ваша человечность станет примером для других. Пусть у вас всегда будет поддержка и возможность творить чудеса. Желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена крепким здоровьем, достатком, заботой и вниманием родных!

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Спасибо вам за ваш достойный труд,

Он всеми нами ценится вдвойне!

Пусть вас всегда успехи в жизни ждут,

Такие люди нам нужны в стране!

Готовы показать другим пример,

Как здорово добро всегда творить!

Не требуя совсем наград взамен,

Вы мир хотите в сказку превратить!

Спасибо вам за светлые дела.

Пускай вам всё сторицею вернется.

Желаем, чтобы жизнь ваша была

Счастливой и залитой ярким солнцем!

День волонтера - картинки

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Ранее мы рассказывали, когда будут выходные в декабре 2023 и какие будут праздники.

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