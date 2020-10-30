Искренние и благодарственные поздравительные строки и яркие открытки для всех тренеров по случаю их праздника.

Сегодня, 30 октября, отмечается День тренера. Это неофициальный праздник всех спортивных тренеров.

Читайте такжеВыходные в ноябре: когда и сколько будут отдыхать украинцыТренер – ключевая фигура подготовки спортсмена. Он помогает достигать спортивных результатов, учит ставить цели и достигать их, воспитывает силу воли. Тренер всегда рядом со спортсменом в процессе его подготовки и соревновательной практики. Этот человек следит за здоровьем воспитанника, его режимом, а также чувствует настроение спортсмена, умеет вовремя подбодрить.

УНИАН собрал самые разнообразные поздравления для спортивных и личных тренеров, наставников детских и юношеских спортивных школ, фитнес-инструкторов с их праздником.

День тренера - поздравления в стихах и открытках

***

День тренера сегодня,

Душевно поздравляю,

Вам новых чемпионов

Я воспитать желаю.

Пусть ваших подопечных

Рекорды только ждут,

А в жизни вашей личной

Царит всегда уют.

***

Тренер, что вам пожелать?

Силы духа и закалки,

Никогда не унывать

И бить цели без шпаргалки!

Пусть комплекты из наград

Блестят дома ярче солнца,

И не будет тех преград,

Что вам взять не удается!

***

Тренер, мы тебе желаем

Взлётов и побед блестящих,

Чествуем и поздравляем,

Шлем физкульт-привет бодрящий!

Пусть спортивный дух крепчает,

Вера в жизнь не угасает,

За руку ведет удача

И по силам все задачи!

***

Сколько времени и сил

Вы работе подарили!

Только тренерский ваш пыл

Годы больше укрепили.

Пусть растёт ваш статус впредь,

И зарплата вверх стремится,

Будут дети все хотеть

В вашем ведении учиться!

***

С лучшим тренером трудиться

Мне на радость довелось,

Воплощения амбиций

Я желаю вам всерьёз!

Пусть воспитанники ваши

Будут при призах всегда,

Станет дом ваш полной чашей,

Принесут успех года!

Поздравления с днем тренера в прозе и картинках

***

С праздником! Пусть тренировки будут проходить с улыбками, чтобы не забирали силы, но делали фигуру подтянутой, стройной и рельефной. Желаю достигать новых рекордов и незабываемых побед.

***

Пусть в спорте будут только победы, только золотые медали. Желаю, чтобы и в жизни достигалось все, чтобы стоять на пьедестале счастья, а в руках держать кубок, наполненный успехами и улыбками. Поздравляю!

***

С днем тренера! Пусть тренировки будут продуктивными, чтобы не отставали от графика, чтобы фигура была подтянутой у Вас и всех подопечных. Желаем не уставать и не стоять на месте, получать медали и грамоты, дарить счастье и позитив.

***

С праздником! Пусть все слова и напутствия запоминаются, чтобы стояло на полке много кубков и висело много медалей. Пусть фигура будет подтянутой многие годы, а здоровье не подводит. Желаю нескончаемой энергии и бодрости.

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Автор: Алина Вишневская