Сегодня, 30 октября, отмечается День тренера. Это неофициальный праздник всех спортивных тренеров.
Читайте такжеВыходные в ноябре: когда и сколько будут отдыхать украинцыТренер – ключевая фигура подготовки спортсмена. Он помогает достигать спортивных результатов, учит ставить цели и достигать их, воспитывает силу воли. Тренер всегда рядом со спортсменом в процессе его подготовки и соревновательной практики. Этот человек следит за здоровьем воспитанника, его режимом, а также чувствует настроение спортсмена, умеет вовремя подбодрить.
УНИАН собрал самые разнообразные поздравления для спортивных и личных тренеров, наставников детских и юношеских спортивных школ, фитнес-инструкторов с их праздником.
День тренера - поздравления в стихах и открытках
***
День тренера сегодня,
Душевно поздравляю,
Вам новых чемпионов
Я воспитать желаю.
Пусть ваших подопечных
Рекорды только ждут,
А в жизни вашей личной
Царит всегда уют.
***
Тренер, что вам пожелать?
Силы духа и закалки,
Никогда не унывать
И бить цели без шпаргалки!
Пусть комплекты из наград
Блестят дома ярче солнца,
И не будет тех преград,
Что вам взять не удается!
***
Тренер, мы тебе желаем
Взлётов и побед блестящих,
Чествуем и поздравляем,
Шлем физкульт-привет бодрящий!
Пусть спортивный дух крепчает,
Вера в жизнь не угасает,
За руку ведет удача
И по силам все задачи!
***
Сколько времени и сил
Вы работе подарили!
Только тренерский ваш пыл
Годы больше укрепили.
Пусть растёт ваш статус впредь,
И зарплата вверх стремится,
Будут дети все хотеть
В вашем ведении учиться!
***
С лучшим тренером трудиться
Мне на радость довелось,
Воплощения амбиций
Я желаю вам всерьёз!
Пусть воспитанники ваши
Будут при призах всегда,
Станет дом ваш полной чашей,
Принесут успех года!
Поздравления с днем тренера в прозе и картинках
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С праздником! Пусть тренировки будут проходить с улыбками, чтобы не забирали силы, но делали фигуру подтянутой, стройной и рельефной. Желаю достигать новых рекордов и незабываемых побед.
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Пусть в спорте будут только победы, только золотые медали. Желаю, чтобы и в жизни достигалось все, чтобы стоять на пьедестале счастья, а в руках держать кубок, наполненный успехами и улыбками. Поздравляю!
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С днем тренера! Пусть тренировки будут продуктивными, чтобы не отставали от графика, чтобы фигура была подтянутой у Вас и всех подопечных. Желаем не уставать и не стоять на месте, получать медали и грамоты, дарить счастье и позитив.
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С праздником! Пусть все слова и напутствия запоминаются, чтобы стояло на полке много кубков и висело много медалей. Пусть фигура будет подтянутой многие годы, а здоровье не подводит. Желаю нескончаемой энергии и бодрости.
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