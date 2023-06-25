До 2010 года в эту дату чествовали моряков торгового флота. Сегодня День моряка отмечают все те, кто знает, что корабли в море не плавают, а ходят.
С Днем моряка - открытки и лучшие поздравления
Желаю тебе жизни без шторма, здоровья крепкого, устойчивого, как якорь в глубине морских вод. Пусть волны счастья, улыбки и солнечная погода сопровождают твой корабль, и никогда не встречаются скалы и отмели. С праздником!
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Поздравляю с Днем моряка! Желаю всегда быть храбрым, добрым, справедливым, веселым, бодрым и неутомимым! Пусть все бури проходят мимо тебя, пусть водные просторы всегда вдохновляют тебя. Желаю крепкого моряцкого здоровья и плавания без бунта на собственном корабле!
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С Днем моряка поздравляю и желаю, чтобы водная стихия дарила тебе радость и покой, в жизненном плавании всегда сопровождали удача и благополучие, а твое сердце никогда не испытывало страха перед морскими глубинами.
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Желаю солнца, ветерка
Тебе в день классный моряка!
Эмоций ярких ураган,
Любви и счастья океан.
Будь на плаву, не на мели,
Пусть снится море, корабли,
Уютно будет на борту,
В каюте, дома и в порту!
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Поздравляю с Международным днем моряка, желаю отличного самочувствия как в море, так и на суше! Пусть подносят тебя волны мечты, повсюду умножай счастье и успех, и пусть уверенность и покой всегда ждут тебя в тихой гавани!
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Пускай несет тебя вперед волна удачи,
Корабль жизни по волнам пускай скользит!
Решатся просто пусть все сложные задачи
В душе твоей пусть море не штормит!
Пускай здоровье будет крепче стали,
Пусть к счастью приведет тебя маяк!
Желаю, чтоб мечты все явью стали
И чтобы ты всегда в достатке жил, моряк!
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Будь здоровым и мужественным моряком, гордись своим путем и достижениями! Желаю, чтобы твоя жизнь никогда не столкнулась со штормами и скалами, пусть она всегда будет удачной, размеренной и несет легкий бриз счастья и благополучия. На пути приключений пусть всегда ждут гостеприимные причалы, где ты обретешь покой, радость, поддержку и уют.
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Быть моряком - это твое призвание, желаю покорить все моря и океаны, а твоя карьера непрерывно идет вверх! Желаю тебе крепкого здоровья, множества сил, энергии, а также море радостных событий и океан счастья!
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Пусть жизнь тебя не штормит, не бросает на скалы, пусть она всегда будет тихой, удачной и полной радости. Желаю попутного ветра и теплого солнца на твоем пути, пусть каждый шаг приводит тебя к счастью и успеху. Поздравляю с Днем моряка!
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Поздравляю с Международным днем моряка! Желаю хорошей удачи и попутного ветра любви, будь отважным и веселым моряком, успешным и смелым мужчиной, счастливым и многогранным человеком, невозмутимым и славным капитаном своей жизни.
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Хоть ты в море, хоть на суше,
Счастлив будь, моряк, всегда!
Пусть работой ты загружен,
Отдыхай хоть иногда!
В этот день тебе желаю
В море радости купаться,
Но в веселье утопая,
На плаву всегда держаться!
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Поздравляю с Международным днем моряка и желаю радости и оптимизма в море твоей жизни, чтобы волны веры и надежды подносили тебя до высот успеха и славы. Желаю крепкого здоровья и всегда попутного ветра!