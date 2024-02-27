27 февраля отмечают День ангела Кирилла.

Именины Кирилла празднуют несколько раз в году, в том числе и 27 февраля. В этот день по юлианскому церковному календарю вспоминают святого равноапостольного Кирилла, одного из авторов славянской азбуки. Если у вас есть знакомый Кирилл или Кирюша, отправьте для него поздравление или открытку из нашей подборки.

Когда именины Кирилла по церковному календарю

Именины Кирилла отмечают несколько раз в году:

31 января по старому стилю и 18 января по новому;

17, 27 февраля по старому стилю и 4, 14 февраля по новому;

18, 22, 31 марта по старому стилю и 5, 9, 18 марта по новому;

3 и 11 апреля по старому стилю и 21, 29 марта по новому;

11, 17, 23, 24 мая по старому стилю и 28 апреля, 4, 10, 11 мая по новому;

3, 22, 30 июня по старому стилю и 21 мая, 9, 17 июня по новому;

22 июля по старому стилю и 9 июля по новому;

15 августа по старому стилю и 2 августа по новому;

19 сентября по старому стилю и 6 сентября по новому;

11, 23 октября по старому стилю и 29 сентября, 10 октября по новому;

11, 20 ноября по старому стилю и 29 октября, 7 ноября по новому;

15 и 21 декабря по старому стилю и 2, 8 декабря по новому.

Даты именин сдивинулись в связи с переходом ПЦУ на новый церковный календарь, но часть верующих продолдает придерживаться старого.

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День ангела Кирилла - открытки, красивые пожелания в прозе и стихах

От всей души тебе, Кирилл,

Желаю счастья и удачи,

Чтоб все, о чем судьбу просил,

Легко сбылось, никак иначе!

***

С днем ангела, Кирилл! Пусть твой крылатый защитник убережет тебя от непогоды, ненужной печали, глупых идей, плохих людей, злых дней. Пусть в твоей жизни всегда правит счастье и любовь и пусть твой путь будет усеян звездами удачи и надежды.

***

С днем ангела тебя, Кирилл!

Ты носишь имя "Повелитель".

Желаю, чтоб ты счастлив был,

Чтоб жизнь цветной и доброй видел.

Умеешь ты подать себя,

Умеешь в силы свои верить.

Удачи пожелаю я

И знать, где в жизни в счастье двери!

***

Кирюша, мы поздравляем тебя! Будь целеустремленным, упорным, ответственным и позитивным. Стремись всегда к большему, достигай невозможного, легко преодолевай преграды и получай только высшие награды. Будь внутренне свободным и легким на подъем. Удачи тебе в жизни и всех благ!

***

С именинами, Кирилл!

Пусть на все хватает сил,

Пусть в делах всегда везет,

Счастье рядышком идет!

Пусть исполнятся мечты,

О которых грезишь ты.

Пусть успех к тебе придет,

Много счастья в жизни ждет!

***

Поздравляю, Кирилл, и от души желаю всегда быть крепким, сильным, смелым, целеустремлённым, энергичным, весёлым, везучим и успешным. Крути колесо фортуны и выигрывай. Иди дорогой удачи к своей мечте. Решайся и действуй. Искренне верь в себя. Люби и получай любовь в ответ. Лети навстречу солнцу счастья и радости.

***

Пусть везёт тебе, Кирилл,

Остаётся сердце юным,

Покорится целый мир

Твоим радостным задумкам!

Пусть успех не подведёт,

Удивляет жизнь везением,

Будь счастливым круглый год -

С самым ярким настроением!

Ранее мы рассказывали, кто отмечает именины в феврале и как можно назвать ребенка.

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