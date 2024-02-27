Именины Кирилла празднуют несколько раз в году, в том числе и 27 февраля. В этот день по юлианскому церковному календарю вспоминают святого равноапостольного Кирилла, одного из авторов славянской азбуки. Если у вас есть знакомый Кирилл или Кирюша, отправьте для него поздравление или открытку из нашей подборки.
Когда именины Кирилла по церковному календарю
Именины Кирилла отмечают несколько раз в году:
- 31 января по старому стилю и 18 января по новому;
- 17, 27 февраля по старому стилю и 4, 14 февраля по новому;
- 18, 22, 31 марта по старому стилю и 5, 9, 18 марта по новому;
- 3 и 11 апреля по старому стилю и 21, 29 марта по новому;
- 11, 17, 23, 24 мая по старому стилю и 28 апреля, 4, 10, 11 мая по новому;
- 3, 22, 30 июня по старому стилю и 21 мая, 9, 17 июня по новому;
- 22 июля по старому стилю и 9 июля по новому;
- 15 августа по старому стилю и 2 августа по новому;
- 19 сентября по старому стилю и 6 сентября по новому;
- 11, 23 октября по старому стилю и 29 сентября, 10 октября по новому;
- 11, 20 ноября по старому стилю и 29 октября, 7 ноября по новому;
- 15 и 21 декабря по старому стилю и 2, 8 декабря по новому.
Даты именин сдивинулись в связи с переходом ПЦУ на новый церковный календарь, но часть верующих продолдает придерживаться старого.
День ангела Кирилла - открытки, красивые пожелания в прозе и стихах
От всей души тебе, Кирилл,
Желаю счастья и удачи,
Чтоб все, о чем судьбу просил,
Легко сбылось, никак иначе!
***
С днем ангела, Кирилл! Пусть твой крылатый защитник убережет тебя от непогоды, ненужной печали, глупых идей, плохих людей, злых дней. Пусть в твоей жизни всегда правит счастье и любовь и пусть твой путь будет усеян звездами удачи и надежды.
***
С днем ангела тебя, Кирилл!
Ты носишь имя "Повелитель".
Желаю, чтоб ты счастлив был,
Чтоб жизнь цветной и доброй видел.
Умеешь ты подать себя,
Умеешь в силы свои верить.
Удачи пожелаю я
И знать, где в жизни в счастье двери!
***
Кирюша, мы поздравляем тебя! Будь целеустремленным, упорным, ответственным и позитивным. Стремись всегда к большему, достигай невозможного, легко преодолевай преграды и получай только высшие награды. Будь внутренне свободным и легким на подъем. Удачи тебе в жизни и всех благ!
***
С именинами, Кирилл!
Пусть на все хватает сил,
Пусть в делах всегда везет,
Счастье рядышком идет!
Пусть исполнятся мечты,
О которых грезишь ты.
Пусть успех к тебе придет,
Много счастья в жизни ждет!
***
Поздравляю, Кирилл, и от души желаю всегда быть крепким, сильным, смелым, целеустремлённым, энергичным, весёлым, везучим и успешным. Крути колесо фортуны и выигрывай. Иди дорогой удачи к своей мечте. Решайся и действуй. Искренне верь в себя. Люби и получай любовь в ответ. Лети навстречу солнцу счастья и радости.
***
Пусть везёт тебе, Кирилл,
Остаётся сердце юным,
Покорится целый мир
Твоим радостным задумкам!
Пусть успех не подведёт,
Удивляет жизнь везением,
Будь счастливым круглый год -
С самым ярким настроением!
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