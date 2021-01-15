Именины - это день памяти своего одноименного святого.

По давней церковной традиции каждый день года посвящен именинам - дням памяти святых и мучеников с определенными именами. В день именин люди обращаются к своему святому тезке с молитвой и просьбами о крепком здоровье. Верующие родители могут дать ребенку церковное имя. Для этого из списка именин за день рождения малыша выбирают одно имя для ребенка. Если в день рождения мальчика или девочки не отмечаются именины - выбирают имя из ближайших к дате рождения именин. В день именин христианин обретает духовное единство со своим святым.

Календарь именин на февраль 2021 года

1 февраля - Антон, Арсений, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Савва, Теодор, Федор.

2 февраля - Ефим, Захар, Лаврентий, Лев, Павел, Инна, Римма.

3 февраля - Евгений, Иван, Илья, Максим, Ян, Агния, Анна.

4 февраля - Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Иосиф, Леон, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Эммануил, Яков, Ян.

5 февраля - Геннадий, Клим, Серафим, Теодор, Федор, Евдокия, Екатерина, Катарина, Милица.

6 февраля - Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей, Ян, Ксения, Оксана.

7 февраля - Александр, Анатолий, Борис, Виталий, Владимир, Вольдемар, Григорий, Дмитрий, Петр, Степан, Феликс, Филипп.

8 февраля - Аркадий, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Клим, Петр, Семен, Теодор, Федор, Ян, Мария.

9 февраля - Дмитрий, Иван, Петр, Ян.

10 февраля - Варфоломей, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Игнат, Леонтий, Теодор, Федор, Ольга.

11 февраля - Дмитрий, Иван, Игнат, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Юлиан, Яков, Ян.

12 февраля - Василий, Владимир, Вольдемар, Григорий, Иван, Максим, Петр, Степан, Теодор, Федор, Ян, Пелагея.

13 февраля - Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита, Ян.

14 февраля - Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей.

15 февраля - Василий.

16 февраля - Адриан, Владимир, Вольдемар, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Симон, Тимофей, Ян, Анна.

17 февраля - Александр, Алексей, Андрей, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Егор, Ибрагим, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Остап, Петр, Серафим, Сергей, Теодор, Федор, Юрий, Ян, Анна, Екатерина, Катарина.

18 февраля - Антон, Макар, Михаил, Агата, Александра, Василиса.

19 февраля - Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Севастьян, Юлиан, Ян, Кристина, Мария, Марта, Марфа.

20 февраля - Александр, Алексей, Лука, Петр.

21 февраля - Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Теодор, Федор.

22 февраля - Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр, Тихон, Ян.

23 февраля - Аким, Антон, Аркадий, Василий, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Лука, Марк, Петр, Прохор, Семен, Ян, Анна, Валентина, Галина.

24 февраля - Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Егор, Захар.

25 февраля - Алексей, Антон, Евгений, Мария.

26 февраля - Артем, Василий, Владимир, Вольдемар, Гавриил, Евгений, Иван, Леонтий, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Семен, Степан, Тимофей, Ян, Анна, Арина, Вера, Зоя, Ирина, Светлана, Фотиния.

27 февраля - Георгий, Егор, Ибрагим, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаэль, Теодор, Федор.

28 февраля - Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Семен, Ян, Ефросинья, София.

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Автор: Екатерина Пулатова